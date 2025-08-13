Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για τον τίτλο της… Υπερπρωταθλήτριας! | Πού θα δείτε το UEFA Super Cup

Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν κι η κάτοχος του Europa League, Τότεναμ κοντράρονται στο Φρίουλι του Ούντινε με… φόντο το τρόπαιο του UEFA Super Cup.

UEFA Super Cup Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ
Στην Ιταλία θα ανοίξει κι επίσημα η αυλαία των ευρωπαϊκών κυπέλλων για τη σεζόν 2025/26.

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά, αυτό θα γίνει με την ανάδειξη της Υπερπρωταθλήτριας! Η ομάδα που κατέκτησε την περασμένη σεζόν το Champions League κοντράρεται με την αντίστοιχη που σήκωσε το τρόπαιο στο Europa League!

Η 50η έκδοση του UEFA Super Cup φέρνει αντιμέτωπες την Παρί Σεν Ζερμέν με την Τότεναμ στον μεγάλο αγώνα, ο οποίος φέτος θα διεξαχθεί στο Φρίουλι του Ούντινε.

Η ΠΣΖ θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα καταφέρει να το κάνει δικό της, κάτι που δεν είχε καταφέρει κόντρα στη Γιουβέντους το 1996. Όσον αφορά στους «Spurs» κάνει το… ντεμπούτο της στο UEFA Super Cup, μετά την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου της τα τελευταία 41 χρόνια!

Το Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (13/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το CosmoteSport1HD όσο και το Mega.

Διαιτητής θα είναι ο Πορτογάλος, Ζοάο Πινέιρο

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Έμερι, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίθ, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσκελία.
Τότεναμ (Τόμας Φρανκ): Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Φαν ντεν Φεν, Σπενς, Μπεντακούρ, Παλίνια, Κούντους, Σαρ, Όντομπερτ, Ριτσάρλισον.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του UEFA Super Cup

  • Εκπομπή Pregame UEFA Super Cup (Τετάρτη 13/8, 21:00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ (Τετάρτη 13/8, 22:00 COSMOTE SPORT 1HD & COSMOTE SPORT 4K)
  • Εκπομπή Postgame UEFA Super Cup (Πέμπτη 14/8, 00:30 COSMOTE SPORT 1HD)

Η δράση στο Mega αρχίζει από τις 21:40, με pre-game, ενώ μετά τον αγώνα, ακολουθεί εκπομπή με όλο το ρεπορτάζ του τελικού και ανάλυση με πρωτοποριακά γραφικά.

