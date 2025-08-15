Σαχτάρ – Παναθηναϊκός 3-4 (πέναλτι): Τεράστια πρόκριση για το «τριφύλλι»!

Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη! Ο Παναθηναϊκός το άξιζε με τη Ρέιντζερς και δεν τα κατάφερε. Κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ όμως, ο… Θεός της μπάλας δεν θα τον άφηνε εκτός. Το 0-0 «σφράγισε» την κανονική διάρκεια του ματς και την παράταση. Στα πέναλτι με πρωταγωνιστή τον Ντραγκόφσκι και τελευταίο εκτελεστή τον Μαντσίνι, οι «πράσινοι» πήραν την τεράστια πρόκριση!

Η αναμέτρηση ήταν για γερά νεύρα. Οι δύο ομάδες είχαν καλές στιγμές σε ένα ισορροπημένο ματς, όμως το γκολ δεν ήρθε. Οι «πράσινοι» συνέχισαν με παίκτη περισσότερο στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα και σε όλη την παράταση, καθώς η Σαχτάρ έμεινε με δέκα.

Σκορ δεν υπήρξε και τα πάντα οδηγήθηκαν στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Εκεί «μίλησε» ο Ντραγκόφσκι. Με δύο μεγάλες αποκρούσεις στο κρίσιμο σημείο, έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό και κάπως έτσι εξασφαλίστηκε η ευρωπαϊκή συνέχεια για το «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» θα παίξουν στα play offs του Europa League με την τουρκική Σαμσουνσπόρ, ενώ ήδη εξασφάλισαν συμμετοχή σε League Phase. Είτε στο Europa είτε στο Conference League.

Το ματς άρχισε χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό. Οι Ουκρανοί προσπαθούσαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα, δίχως να βρίσκουν χώρους. Το σουτ του Πέδρο Ενρίκε δεν απείλησε στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Ο Πελίστρι στο 20’ στην κόντρα κόπηκε τελευταία στιγμή σε κόρνερ, στην πρώτη καλή προσπάθεια του Παναθηναϊκού στο ματς.

Στο 33’ οι «πράσινοι» έγιναν απειλητικοί με τον Κυριακόπουλο να κάνει τη σέντρα, ο Μαξίμοβιτς πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Πέντε λεπτά μετά η Σαχτάρ σκόραρε με τον Νέβερτον, όμως σωστά υποδείχθηκε οφσάιντ και έτσι το τέρμα δε μέτρησε. Στο 41’ ο Μάρλον μπήκε στην περιοχή, με τον Κώτσιρα να τον σταματά εξαιρετικά πριν βρει χώρο για να τελειώσει τη φάση.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με αντεπίθεση του Παναθηναϊκού στο 51’ που είχε τελικό αποδέκτη τον Τσέριν. Ο Σλοβένος σούταρε με το αριστερό άουτ.

Στο 59’ ο Τομπίας έκανε τη σέντρα, με τον Πέδρο Ενρίκε να πιάνει την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα άουτ. Δύο λεπτά μετά, ο Ντραγκόφσκι έδιωξε το σουτ του Βραζιλιάνου μπακ και στην κόντρα ο Πελίστρι μπήκε στην περιοχή με το σουτ που έκανε να διώχνει ο Ρίζνικ.

Ένα λεπτό μετά, ο Κυριακόπουλος από αριστερά γύρισε ωραία, από τον Μαξίμοβιτς η μπάλα έφτασε στον Τετέ που σούταρε δύο φορές για να κοντράρει και να απομακρυνθεί η προσπάθειά του.

Οι «πράσινοι» είχαν πολύ καλή στιγμή για να σκοράρουν στο 65’. Ο Πελίστρι στην κόντρα βρήκε ωραία τον Σφιντέρσκι, αυτός μπήκε στην περιοχή, σούταρε, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Στο 81’ ο Οτσαρένκο έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Ζαρουρί και ο Ζίμπερτ του έβγαλε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Στο 88’ οι γηπεδούχοι έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ, όταν ο Τομπίας βρήκε τον Νέβερτον, με την κεφαλιά του τελευταίου να σταματά στο δοκάρι.

Ο Πελίστρι στο 90+1’ δεν μπόρεσε να σουτάρει, ενώ όταν το έκανε ο Τσιριβέγια δύο λεπτά μετά, βρήκε σε ετοιμότητα τον Ρίζνικ. Έτσι το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο 103’ ο Ζαρουρί εκτέλεσε φάουλ, ο Κυριακόπουλος γύρισε στον Γέντβαι που σούταρε με το αριστερό, χωρίς να απειληθεί ο Ρίζνικ. Δεν άλλαξε τίποτα μέχρι το τέλος και της παράτασης και η πρόκριση οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Η σειρά των εκτελέσεων:

Ναζαρίνα: Δοκάρι

Ιωαννίδης: 0-1

Τομπίας: 1-1

Γερεμέγεφ: 1-2

Μποταρένγκο: 2-2

Σιώπης: Απόκρουση Ρίζνικ

Νέβερτον: 3-2

Τσιριβέγια: 3-3

Ελίας: Απόκρουση Ντραγκόφσκι

Ζαρουρί: Άουτ

Πέδρο Ενρίκε: Απόκρουση Ντραγκόφσκι

Μαντσίνι: 3-4

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον (101’ Ναζάρινα), Άλισον Σαντάνα (109’ Σβεντ), Μπονταρένκο, Οτσαρένκο, Νέβερτον, Κάουα Ελίας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (101’ Γεντβάι), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (113’ Γερεμέγεφ), Τσιριβέγια, Τσέριν (91’ Σιώπης), Μαξίμοβιτς, Τετέ (76’ Ζαρουρί), Πελίστρι (101’ Μαντσίνι), Σφιντέρσκι (76’ Ιωαννίδης)