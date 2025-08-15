Ψηλά η ελληνική σημαία μετά από βραδιά ονείρου: Πλησιάζει η χώρα μας τη 10η θέση του UEFA Ranking

Το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε ανάγκη μια βραδιά όπως η χθεσινή. Το UEFA Ranking είχε δεχθεί πλήγμα μετά από τον αποκλεισμό του Άρη και τις νίκες που δεν είχαν πετύχει οι ομάδες μας στα τελευταία τους ματς.

Το… όνειρο της τριπλής πρόκρισης (δύο στην παράταση και μία στα πέναλτι), έφερε την εξασφάλιση δύο ακόμη ομάδων σε League Phase (Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ). Παράλληλα, η ΑΕΚ πλησιάζει κι αυτή, καθώς της μένει ένα τελευταίο «εμπόδιο». Ο Ολυμπιακός ήδη είναι σε League Phase στο Champions League.

Η συγκομιδή των ελληνικών ομάδων, φέρνει συνολικά στο ranking της UEFA, 500 βαθμούς. Κάτι που σημαίνει πως πλησιάζουμε ακόμη περισσότερο την 10η θέση όπου βρίσκεται η Τσεχία. Παράλληλα, δεν κοιτάμε πίσω μας τη Νορβηγία, καθώς αποκλείστηκαν δύο ομάδες της.

Οι προκρίσεις στην παράταση για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έφεραν από 200 βαθμούς, ενώ 100 έδωσε εκείνη στα πέναλτι του Παναθηναϊκού.

Η βαθμολογία της UEFA διαμορφώθηκε ως εξής:

09. Τουρκία 42.500 (5/5)

10. Τσεχία 40.100 (5/5)

11. Ελλάδα 36.712 (4/5)

12. Νορβηγία 34.487 (3/5)

13. Πολωνία 34.350 (3/4)

14. Δανία 32.731 (3/4)

Σε περίπτωση που η Ελλάδα κατορθώσει να ανέβει στη 10η θέση, τότε θα κερδίσει τα εξής προνόμια:

Ο πρωταθλητής στη League Phase του Champions League.

O Κυπελλούχος στα Playoffs Europa League.

Ο δεύτερος στον Β’ προκριματικό Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Ο τρίτος στον Β’ προκριματικό Europa League

Ο τέταρτος στον Β’ προκριματικό Conference League