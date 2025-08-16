Premier League: Ντεμπούτο με τριάρες για Τότεναμ και Σάντερλαντ

Στην πρεμιέρα της Premier League, Τότεναμ και Σάντερλαντ έκανε ιδανικό… ποδαρικό στο αγγλικό πρωτάθλημα. Τα «σπιρούνια» επικράτησαν 3-0 της Μπέρνλι, με δύο γκολ του Ριτσάρλισον κι ένα του Μπρέναν Τζόνσον.

Οι «μαυρόγατες» στην επιστροφή τους στα… σαλόνια, εντυπωσίασαν. Μαγιέντα, Μπάλαρντ και Ίσιντορ, διαμόρφωσαν το 3-0 στην πανηγυρική πρεμιέρα για το σύλλογο της βόρειας Αγγλίας κόντρα στη Γουέστ Χαμ. Αντίθετα, η άσπονδη γειτόνισσα, Νιούκαστλ, έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Άστον Βίλα, παρότι έπαιζε για αρκετή ώρα με παίκτη παραπάνω (αποβλήθηκε ο Κόνσα στο 66’).

Τέλος, η Μπράιτον χωρίς να έχει στην αποστολή Κωστούλα και Τζίμα, φιλοξένησε τη Φούλαμ. Προηγήθηκε με το τέρμα του Ο’Ράιλι με πέναλτι, για να ισοφαριστεί στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων απ’ τον Ροντρίγκο Μουνίς.