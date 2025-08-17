Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: «Μένει εδώ ο Ζαφείρης, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε πριν τον Γενάρη»

Ο Γιάροσλαβ Τβρντικ έκανε δηλώσεις για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή τη μεταγραφική περίοδο δεν θα φύγει ο ποδοσφαιριστής απ’ την Πράγα.

Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: «Μένει εδώ ο Ζαφείρης, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε πριν τον Γενάρη»
Το θέμα του Χρήστου Ζαφείρη πήρε… φωτιά μετά τη μη χρησιμοποίησή του στο ματς με τη Γιάμπλονετς. Όμως ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, έκανε δηλώσεις στις οποίες είπε ορθά-κοφτά πως ο παίκτης δε θα φύγει από την Τσέχικη ομάδα αυτή τη μεταγραφική περίοδο.

Μάλιστα τόνισε πως δεν είναι… σούπερ μάρκετ η Σλάβια, τονίζοντας πως τον Γενάρη θα μπορούσε να συζητηθεί μια μεταγραφή για τον Έλληνα διεθνή.

Οι δηλώσεις του Γιάροσλαβ Τβρντικ:

«Κατανοώ την οικογένειά του, που θέλει να δει τον γιο της στην πατρίδα με ένα συμβόλαιο που θα τους εξασφαλίσει όλους. Όμως έχει βρεθεί κάτω από τεράστια πίεση από εκείνους, την οποία πρέπει να διαχειριστεί μόνος του».

Για την πρόσφατη ανανέωση συμβολαίου: «Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, στον οποίο ο σύλλογος έκανε όλα τα χατίρια. Ήθελε να φύγει, τον αφήσαμε. Άλλαξε γνώμη, ήθελε να μείνει και να παίξει στο Champions League, του δώσαμε νέο συμβόλαιο».

Για την απόρριψη των προτάσεων του ΠΑΟΚ: «Εξετάσαμε τώρα τις δυνατότητες, αν έχουμε κάποια άλλη επαρκή λύση σε μια σεζόν που είναι αγωνιστικά εξαιρετικά σημαντική, και δεν βρήκαμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ζαφείρη πριν από τον Ιανουάριο του 2026. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν σούπερ μάρκετ. Το χτίσιμο της ομάδας έχει τους δικούς του κανόνες. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται όποτε θέλει και να αγοράζει ό,τι χρειάζεται. Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε πως είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε τον παίκτη τον Ιανουάριο και να υπογράψουμε το συμβόλαιο τώρα, εφόσον τον θέλουν τόσο πολύ. Αλλά δεν γίνεται να αποδυναμώσουμε την ομάδα λίγες μέρες πριν από το Champions League χωρίς επαρκή αντικαταστάτη. Μένει εδώ. Και έχουμε το δικαίωμα να περιμένουμε ότι στον επόμενο αγώνα ο Ζαφείρης θα είναι ξανά ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Η Σλάβια είναι πάντα πάνω απ’ όλα».

