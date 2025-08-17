Premier League: Στην Άρσεναλ το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, 1-0 τη Γιουνάιτεντ

Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν 1-0 στο «Όλντ Τράφορντ» με γκολ του Καλαφιόρι και άρχισαν ιδανικά το πρωτάθλημα – Καλή αγωνιστική παρουσία για την άτυχη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Premier League: Στην Άρσεναλ το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, 1-0 τη Γιουνάιτεντ
Το ντέρμπι της πρεμιέρας της Premier League, βρήκε την Άρσεναλ να πανηγυρίζει. Η ομάδα του Λονδίνου για την 1η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, επικράτησε 1-0 στο «Όλντ Τράφορντ» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η ομάδα του Αρτέτα εκμεταλλεύτηκε μια στατική φάση για να προηγηθεί και στη συνέχεια κράτησε τακτικά το αποτέλεσμα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν πιο πιεστική, με περισσότερες πρωτοβουλίες και την κατοχή μπάλας, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Οι «κανονιέρηδες» άνοιξαν το σκορ στο 13ο λεπτό. Ο Καλαφιόρι ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Με αυτό έφτασαν οι φιλοξενούμενοι στη νίκη και μαζί στα 6 αήττητα ματς απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους».

Premier League - 1η αγωνιστική

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

Αστον Βίλα-Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ 1-1

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0

Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 0-4

Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ 3-1

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 0-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ 0-1

Λιντς-Εβερτον 18/8

