Οι Ιταλοί προπονητές ζητούν αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις

Η «Associazione Italiana Allenatori Calcio», δηλαδή η Ένωση των προπονητών της Ιταλίας, έστειλε επιστολή στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Αυτή είχε ένα ξεχωριστό αίτημα. Ζητούν συγκεκριμένα να αιτηθεί η χώρα τους από FIFA και UEFA, τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις.

Το θέμα είναι σοβαρό, καθώς η Ιταλία είναι αντίπαλος με το Ισραήλ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η σχετική ανακοίνωση της AIAC, αναφέρει:

«Όχι απλώς μια συμβολική ενέργεια, αλλά μια απαραίτητη επιλογή που ανταποκρίνεται σε μια ηθική επιταγή, την οποία συμμερίζεται ολόκληρη η ηγετική ομάδα. Αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί επιστολή έκκλησης στον πρόεδρο της FIGC, Γκαμπριέλε Γκραβίνα και σε όλα τα ομοσπονδιακά όργανα, καλώντας το ιταλικό ποδόσφαιρο να κινητοποιηθεί στις τάξεις του για την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού. Αυτή η επιστολή θα περιλαμβάνει ένα αίτημα, που θα διαβιβαστεί στην UEFA και τη FIFA, για την προσωρινή αποβολή του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις.

Οι αξίες της ανθρωπότητας, οι οποίες στηρίζουν εκείνες του αθλητισμού, μας υποχρεώνουν να αντιταχθούμε σε πράξεις καταπίεσης με τρομερές συνέπειες».