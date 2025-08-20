Κύπελλο Ελλάδας: Πρόκριση στα πέναλτι για τον Ηρακλή – Πέρασαν Καλλιθέα, Μαρκό, Ελλάς Σύρου

Αγώνας δύο ιστορικών ομάδων της Ελλάδας για την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Με τον Ηρακλή να περνά στη διαδικασία των πέναλτι τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη. Η κανονική διάρκεια του ματς έληξε 1-1. Στη «ρώσικη ρουλέτα» οι «κυανέρυθροι» έχασαν τρία σερί πέναλτι και έτσι ο «γηραιός» προκρίθηκε με 3-2.

Στα υπόλοιπα ματς, η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 το Νέστο Χρυσούπολης στο «Ζηρίνειο» και η Μαρκό επικράτησε με το ίδιο σκορ των Χανίων στην Κρήτη. Η Athens Kallithea επιβλήθηκε 1-0 του Καμπανιακού στη Χαλάστρα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/8

Μακεδονικός-Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 1-2

ΤΡΙΤΗ 19/8

ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος 0-4

Καλαμάτα-ΑΕΛ 1-2

Αναγ. Καρδίτσας-Κηφισιά 1-1 (2-3 στα πέναλτι)

Αιγάλεω-Παναργειακός 1-1 (6-5 στα πέναλτι)

Καβάλα-Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 στα πέναλτι)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8

Καμπανιακός-Ath. Kallithea 0-1

Πανιώνιος-Ηρακλής 1-1 (2-3 στα πέναλτι)

Χανιά-Μαρκό 0-1

Ελλάς Σύρου-Νέστος 1-0

Οι ομάδες που θα αγωνιστούν στη League Phase:

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Αρης

Asteras Aktor

Ατρόμητος

ΟΦΗ

Λεβαδειακός

Παναιτωλικός

Βόλος

ΑΕΛ

Κηφισιά

Ηλιούπολη

Αιγάλεω

Καβάλα

Athens Kallithea

Μαρκό

Ελλάς Σύρου

Ηρακλής