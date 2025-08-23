Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες

Ο Ρενάτο Σάντσες ήρθε στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής. Το Σάββατο (23/8) ήταν μέρα αφιερωμένη στα ιατρικά και εργομετρικά τεστ. Ο Πορτογάλος τα έκανε όλα και η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό «κλείδωσε». Ουσιαστικά το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Ο 28χρονος χαφ παγκόσμιας κλάσης και με αρκετά ζητήματα μυϊκών τραυματισμών τα τελευταία χρόνια, θα γίνει και τυπικά «πράσινος» πιθανότατα την Κυριακή 24/8, όταν και θα ανακοινωθεί το deal για τον μονοετή δανεισμό του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Άμεσα θα ενταχθεί στις προπονήσεις των «πράσινων», υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια. Του προπονητή που τον έκανε επαγγελματία στην Μπενφίκα και τον γνωρίζει καλά.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα τον δουν να αγωνίζεται μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων. Δηλαδή μετά το ματς με τον Λεβαδειακό που είναι προγραμματισμένο για την επόμενη Κυριακή (31/8).