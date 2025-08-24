ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα

Η «Ένωση» μπαίνει την Κυριακή (24/08) στη μάχη του νέου πρωταθλήματος, υποδεχόμενη την ομάδα των Σερρών στην «OPAP Arena».

Η νίκη είναι… υποχρέωση για τους «κιτρινόμαυρους», έτσι ώστε να ξεκινήσουν με το δεξί τη σεζόν, όπου ευελπιστούν ότι θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, καθώς ακολουθεί η καθοριστική ρεβάνς με την Άντερλεχτ, για τα playoffs του Conference League.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι, Πιερό, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κολιμάτσης, Κουτέσα.

Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού: Τιναγκλίνι, Γκελσασβίλι, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Γκουγιαμέρ, Ομεόνγκα, Γουάγκιου, Γκριν, Ιβάν.

