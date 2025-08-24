Super League: Πρεμιέρα για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Τα highlights από τις νίκες Ολυμπιακού, Άρη, Ατρομήτου

Η ΑΕΚ κι ο ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη του φετινού πρωταθλήματος της Super League – Δείτε πώς μπήκε με το… δεξί ο Ολυμπιακός, Άρης και Ατρόμητος.

ΑΕΚ ΠΑΟΚ SUPER LEAGUE
INTIME SPORTS
2'
Δεύτερη μέρα της πρώτης αγωνιστικής στην Super League και ήρθε η ώρα των «Δικέφαλων».

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ «ρίχνονται» στη «μάχη» της διεκδίκησης του τίτλου, έχοντας αμφότεροι εντός έδρας αναμετρήσεις. Κατά συνέπεια και την υποχρέωση νίκης για να κάνουν ποδαρικό με το δεξί. Όλα αυτά τη στιγμή που το μυαλό τους δεν μπορεί να μην είναι και στις καθοριστικές ευρωπαϊκές ρεβάνς που έχουν να δώσουν την Πέμπτη (28/8).

H «Ένωση» υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στην «OPAP Arena» στις 20:15 σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD. Από την πλευρά του, ο «Δικέφαλος του Βορρά» φιλοξενεί την ΑΕΛ. Η σέντρα στην Τούμπα θα γίνει στις 21:00 και θα υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Ίδιο σκορ και οι πρώτοι τρεις βαθμοί για Ολυμπιακό, Άρη, Ατρόμητο

Έξι γκολ σε τρία ματς, τρεις ομάδες να χαμογελούν και άλλες τόσες που αναγκάστηκαν να αρχίσουν τη Super League 2025-26 με ήττα. Αυτό συνέβη στην πρώτη μέρα του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός χαμογέλασε στο τέλος με τα τέρματα των Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί στις καθυστερήσεις, επικρατώντας 2-0 του Asteras Aktor.

Ο Άρης με «δράστες» Άλβαρο και Φαμπιάνο επικράτησε με το ίδιο σκορ του Βόλου στο «Κλ. Βικελίδης».

Στο τελευταίο ματς της ημέρας, ο Ατρόμητος έφυγε με «διπλό» από το Αγρίνιο, επικρατώντας κι αυτός 2-0 του Παναιτωλικού (Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα).

SUPER LEAGUE – 1η αγωνιστική

Σάββατο 23 Αυγούστου

Κυριακή 24 Αυγούστου

  • 20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1
  • 21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novasports Prime

Δευτέρα 25 Αυγούστου

  • 19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά Novasports 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΡΗΣ 3 (1 αγ.)
-. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3 (1 αγ.)
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 (1 αγ.)
4. Α.Ε.Κ. 0
-. Α.Ε.Λ. 0
-. ΚΗΦΙΣΙΑ 0
-. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
-. Ο.Φ.Η. 0
-. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0
-. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0
-. Π.Α.Ο.Κ. 0
12. ASTERAS AKTOR 0 (1 αγ.)
-. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0 (1 αγ.)
-. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0 (1 αγ.)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)

Σάββατο 30 Αυγούστου

  • 19:00 Βόλος – Ολυμπιακός
  • 19:30 Πανσερραϊκός – ΟΦΗ
  • 21:00 Άρης – Παναιτωλικός
  • 21:30 ΑΕΛ – Κηφισιά

Κυριακή 31 Αυγούστου

  • 20:00 ΑΕΚ – Asteras Aktor
  • 21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
  • 22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:37WHAT THE FACT

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Τα ακατάστατα σπίτια προκαλούν βλάβη στον εγκέφαλο και την ψυχική υγεία

