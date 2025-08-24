Super League Βαθμολογία: Ίδιο σκορ και οι πρώτοι τρεις βαθμοί για Ολυμπιακό, Άρη, Ατρόμητο

Δύο εντός έδρας νίκες (Ολυμπιακός και Άρης) και μία εκτός (Ατρόμητος) στην πρώτη μέρα του 67ου πρωταθλήματος – Αποτελέσματα, βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Newsbomb

Super League Βαθμολογία: Ίδιο σκορ και οι πρώτοι τρεις βαθμοί για Ολυμπιακό, Άρη, Ατρόμητο
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έξι γκολ σε τρία ματς, τρεις ομάδες να χαμογελούν και άλλες τόσες που αναγκάστηκαν να αρχίσουν τη Super League 2025-26 με ήττα. Αυτό συνέβη στην πρώτη μέρα του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός χαμογέλασε στο τέλος με τα τέρματα των Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί στις καθυστερήσεις, επικρατώντας 2-0 του Asteras Aktor. Ο Άρης με «δράστες» Άλβαρο και Φαμπιάνο επικράτησε με το ίδιο σκορ του Βόλου στο «Κλ. Βικελίδης». Στο τελευταίο ματς της ημέρας, ο Ατρόμητος έφυγε με «διπλό» από το Αγρίνιο, επικρατώντας κι αυτός 2-0 του Παναιτωλικού (Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα).

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα δύο ματς της Κυριακής, όπου ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους ΑΕΚ (εντός με Πανσερραϊκό) και ΠΑΟΚ (εντός με ΑΕΛ).

SUPER LEAGUE – 1η αγωνιστική

Σάββατο 23 Αυγούστου

Άρης – Βόλος 2-0

Ολυμπιακός – Asteras Aktor 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novasports Prime

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά Novasports 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΡΗΣ 3 (1 αγ.)
-. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3 (1 αγ.)
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 (1 αγ.)
4. Α.Ε.Κ. 0
-. Α.Ε.Λ. 0
-. ΚΗΦΙΣΙΑ 0
-. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
-. Ο.Φ.Η. 0
-. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0
-. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0
-. Π.Α.Ο.Κ. 0
12. ASTERAS AKTOR 0 (1 αγ.)
-. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0 (1 αγ.)
-. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0 (1 αγ.)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)

Σάββατο 30 Αυγούστου

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – ΟΦΗ

21:00 Άρης – Παναιτωλικός

21:30 ΑΕΛ – Κηφισιά

Κυριακή 31 Αυγούστου

20:00 ΑΕΚ – Asteras Aktor

21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Ίδιο σκορ και οι πρώτοι τρεις βαθμοί για Ολυμπιακό, Άρη, Ατρόμητο

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: Καλύτεροι και νικητές οι Περιστεριώτες

00:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

23:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για ΣΥΡΙΖΑ: «Όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα, τερματίζουν την πολιτική τοξικότητα»

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Κιργιστάν: Παγιδευμένη ορειβάτης επί 10 ημέρες σε υψόμετρο 6.700 μέτρων - Σκοτώθηκε διασώστης

23:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες

23:42LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στο Instagram με ολόσωμο μαγιό στη Σύρο – Δείτε εικόνες

23:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 30χρονη πάτησε το «panic button» και σώθηκε από τα χέρια του πρώην συζύγου της

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Νεκρός 71χρονος Γερμανός που ανασύρθηκε του από τη θάλασσα

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Μπένι Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου κυβέρνηση συνασπισμού - «Για να σωθούν οι όμηροι»

23:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Ήττα στον ημιτελικό για την Εθνική Εφήβων, με την Ιταλία για το μετάλλιο

23:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το supercar που έγινε sold out μέχρι το 2029, πριν καν κυκλοφορήσει στους δρόμους

23:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανθρωποειδές ρομπότ κυκλοφορεί στους δρόμους της Μόσχας και μιλάει στους περαστικούς

23:16LIFESTYLE

Η συγκινητική ανάρτηση της Μίλα Γιόβοβιτς για την 16η επέτειο γάμου της με τον Πολ Άντερσον - «Είμαι τόσο τυχερή που σε έχω»

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος - Ξεσπά η κόρη του θύτη και του θύματος: «Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγριογούρουνα μέσα στις γραμμές του τρένου - Κίνδυνος εκτροχιασμού

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πεντάρα η Άρσεναλ, πήρε… μπροστά ο Γιόκερες

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία - Πραγματοποιήθηκαν και αντιδιαδηλώσεις - Δείτε φωτογραφίες

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το σώμα μάς προδίδει: Γιατί λάμπουμε όταν λέμε ψέματα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος - Ξεσπά η κόρη του θύτη και του θύματος: «Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας – H 4χρονη Αμέλια θα γιόρταζε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες – «Είμαι έτοιμη να πεθάνω», λέει η γιαγιά της

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Κιργιστάν: Παγιδευμένη ορειβάτης επί 10 ημέρες σε υψόμετρο 6.700 μέτρων - Σκοτώθηκε διασώστης

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

19:52LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

23:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 30χρονη πάτησε το «panic button» και σώθηκε από τα χέρια του πρώην συζύγου της

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

20:31LIFESTYLE

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό

11:27LIFESTYLE

Ντέμης Νικολαΐδης: Ξανά πατέρας - Έγκυος η 39χρονη σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Χταπόδι «ευχαρίστησε» μητέρα και κόρες αφού το διέσωσαν - Είχε «ξεβραστεί» στην στεριά - Δείτε βίντεο

22:16LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Περνούν μαζί τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Δανία: Πήραν το νεογέννητο από την μητέρα της επειδή κακοποιήθηκε μικρή από τον θετό της πατέρα

22:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτοί που στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για ψυχοθεραπεία - Και δηλώνουν ευχαριστημένοι

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

19:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύλληψη του συζυγοκτόνου - «Δεν μετανιώνω για τίποτα» είπε προκλητικά στους αστυνομικούς

18:41WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Ingo Swann: Είχε «τηλεπαθητική όραση», τον προσέλαβε η CIA για το απόρρητο πρόγραμμα Stargate

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ