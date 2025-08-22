Πότε είναι οι ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Οι τρεις ελληνικές ομάδες που αγωνίστηκαν στα play offs του Europa League και του Conference League, είναι για τα καλά μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, έχουν «ανοιχτές» τις ρεβάνς, με το προβάδισμα να παραμένει στις ομάδες της χώρας μας.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 2-1 της Σαμσουνσπόρ και πάνε στην Σαμψούντα για να «σφραγίσουν» την πρόκρισή τους. Η σπουδαία ρεβάνς θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28/8 και το ματς θα αρχίσει στις 20:00.

Κι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Αν και έχασε στην Κροατία απ’ τη Ριέκα με 1-0, ο «δικέφαλος» έχει τη ρεβάνς στην έδρα του και στην Τούμπα όλα θα είναι διαφορετικά. Ο μεγάλος αγώνα θα διεξαχθεί Πέμπτη 28/8 στις 20:30.

Η ΑΕΚ για τα play offs του Conference League έφυγε με το 1-1 από τις Βρυξέλλες. Αποτέλεσμα που τις δίνει το… πάνω χέρι στην έδρα της. Το ματς της Νέας Φιλαδέλφειας είναι προγραμματισμένο κι αυτό για την Πέμπτη 28/8, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 21:00.