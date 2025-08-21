Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1: Όρθια στις Βρυξέλλες κι η πρόκριση θα κριθεί στην «OPAP Arena»

Με σκόρερ τον Νίκλας Ελίασον και «Κέρβερο» στην εστία τον Θωμά Στρακόσα, η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και θα τα παίξει «όλα για όλα» στη ρεβάνς, έχοντας τον κόσμο στο πλευρό της, για να προκριθεί στη League Phase του Conference League.

Νίκλας Ελίασον ΑΕΚ
Η «Ένωση» δέχθηκε μεγάλη πίεση, είχε κι εκείνη κάποια καλά διαστήματα (ειδικά στο δεύτερο μέρος) και τελικά πήρε αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα, για τα playoffs της διοργάνωσης.

Η Άντερλεχτ προηγήθηκε με τον Ντόλμπεργκ στο 21ο λεπτό, αλλά ο Νίκλας Ελίασον χρειάστηκε δέκα λεπτά στην πρώτη του φετινή εμφάνιση για να βρει δίχτυα, κάνοντας το 1-1 στο 74ο λεπτό. Βέβαια, για να μείνει η ΑΕΚ όρθια χρειάστηκαν κι οι εκπληκτικές επεμβάσεις του Θωμά Στρακόσα, ο οποίος έκανε, ενδεχομένως, την καλύτερη εμφάνιση του από τότε που ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, πλέον, θα τα παίξει «όλα για όλα» στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (28/08, 21:00), για να πετύχει τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν: Την παρουσία σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θα το πράξει στο «σπίτι» της, την «OPAP Arena», έχοντας τον κόσμο στο πλευρό της!

Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα μπορεί να υπολογίζει τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Τα γκολ του Άντερλεχτ - ΑΕΚ

Το 1-0

To 1-1

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να… αποχωριστεί τον αγαπημένο του ρόμβο, επιλέγοντας να παίξει ένα 4-4-1-1, με τους τέσσερις του κέντρου στην ίδια ευθεία κι όχι 4-2-3-1, όπως φαινόταν πριν τη σέντρα.

Το παιχνίδι, πάντως, πήγε να στραβώσει από το 10 δευτερόλεπτο για την ΑΕΚ, όταν Μουκουντί και Στρακόσα δεν συνεννοήθηκαν, αλλά ο δεύτερος απέτρεψε το αυτογκόλ. Ο Αλβανός τερματοφύλακας ήταν εξαιρετικός και κράτησε το «μηδέν» στην άμυνα με τις επεμβάσεις του στο πρώτο δεκάλεπτο! Ειδικά, η τριπλή επέμβαση του στο 9ο λεπτό ήταν… όλα τα λεφτά!

Μετά το πρώτο τέταρτο, η ΑΕΚ ισορρόπησε την κατάσταση κι έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Ζίνι στο 16ο λεπτό, έπειτα από τρομερή ενέργεια του Κουτέσα. Ο Ανγκολέζος, όμως, έκανε αδύναμο τελείωμα από πλεονεκτική θέση στη μεγάλη περιοχή.

Η Άντερλεχτ βρήκε τελικά γκολ σε μια «κρύα» φάση, στην οποία, όμως, οι «κιτρινόμαυροι» έδωσαν χώρο και χρόνο στον Ντόλμπεργκ κι εκείνος με δυνατό από το ύψος της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 21ο λεπτό.

Η συνοχή των γραμμών αποτέλεσε μεγάλο πρόβλημα για την «Ένωση», η οποία επί της ουσίας έγινε απειλητική μόνο από τα αριστερά, ελέω Κουτέσα. Με δική του τρομερή ενέργεια ήρθε κι η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ στο 36’, αλλά ο Γκατσίνοβιτς έστειλε την μπάλα πάνω στον Κόουσεμανς.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με την κατάσταση να γίνεται πιο… ελεγχόμενη για τις δύο ομάδες. Στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι πλησίασαν σε δεύτερο γκολ, με τον Ουέρτα να βγαίνει σε θέση βολής από τα αριστερά και στα στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού του Στρακόσα.

Ο Γκατσίνοβιτς έγινε αναγκαστική αλλαγή στην ανάπαυλα με τον Μάνταλο να παίρνει τη θέση του, ενώ κι ο Πινέδα αντικατέστησε τον κακό Λιούμπισιτς. Με αυτό τον τρόπο η ΑΕΚ έπαιξε με Μαρίν - Πινέδα στα χαφ και τον Μάνταλο σε επιτελικό ρόλο πίσω από τον Ζίνι. Οι αλλαγές τη βοήθησαν να μπει καλύτερα στο δεύτερο μέρος κι απείλησε με το «καλημέρα», ωστόσο αστόχησε από το ημικύκλιο της περιοχής στο 46’.

Η Άντερλεχτ, όμως, έφτασε πιο κοντά στο γκολ, με τον Αζάρ να αστοχεί από το ύψος του πέναλτι στο 56ο λεπτό, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, έπειτα από αδράνεια του Ρότα, ο Ανγκούλο πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά στη μικρή περιοχή, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Στο 65ο λεπτό μπήκε ο Ελίασον στη θέση του Ζίνι, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να παίξει χωρίς φορ (όχι ότι ο Ζίνι είναι τέτοιος) και με τον Κοϊτά στην κορυφή, εκεί όπου πήγε ο Πιερό, ο οποίος μπήκε στο 72ο λεπτό.

Η εικόνα της ΑΕΚ ήταν τελείως διαφορετική στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να βρει το γκολ που άξιζε, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 75’. Σκόρερ ο Ελίασον, ο οποίος με τη συμπλήρωση του πρώτου φετινού αγωνιστικού δεκάλεπτού του, έδειξε την κλάση του κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, εκμεταλλευόμενος και το πολύ καλό… σκρίν του Πιερό.

Η Άντερλεχτ πήγε να απαντήσει άμεσα, αλλά ο Στρακόσα έκανε άλλη μια εκπληκτική διπλή επέμβαση, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι μετά το σουτ του Ανγκούλο και στην επαναφορά νίκησε και τον Αζάρ σε τετ-α-τετ στο 80ο λεπτό!

H ΑΕΚ γλίτωσε στο 90ο λεπτό, όπου ο Ρότα έκανε τραγικό λάθος, αλλά ο Μουκουντί έβαλε μπλοκ στο σουτ του Αζάρ. Στις καθυστερήσεις ο Μάνταλος αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κι αποβλήθηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας.

Διαιτητής: Ζερόμ Μπρισάρ (Γαλλία)
Κίτρινες: Αουγκούστινσον, Λανσάνα - Μάνταλος
Κόκκινη: Μάνταλος (90+4΄ δεύτερη κίτρινη)
ΆΝΤΕΡΛΕΧΤ (Μπέσνικ Χάσι): Κόουσμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ (78΄ Σαλιμπά), Ουέρτα (78΄ Μπερτατσίνι), Λανσάνα, Αζάρ (90΄ Στρούικενς), Ανγκούλο (85΄ Ντάο), Ντόλμπεργκ (85΄ Βάσκες).
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς (46΄ Μάνταλος), Κοϊτά (72΄ Πιερό), Κουτέσα (88΄ Πένραϊς), Γκατσίνοβιτς (46΄ Πινέδα), Ζίνι (65΄ Ελίασον).

