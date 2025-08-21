Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Με 4-2-3-1 και Κουτέσα, Κοϊτά εξτρέμ – Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα του αγώνα Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Με 4-2-3-1 και Κουτέσα, Κοϊτά εξτρέμ – Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ένωση» καλείται να ξεπεράσει το τελευταίο από τρία εμπόδια που είχε το καλοκαίρι για να πετύχει τον πρώτο στόχο της στη νέα σεζόν.

Η ΑΕΚ θα δώσει μάχη με την Άντερλεχτ, με το διακύβευμα να είναι πολύ μεγάλο, καθώς κρίνεται η παρουσία στη League Phase της διοργάνωσης και κατ’ επέκταση η ευρωπαϊκή συνέχεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς για το πρώτο ματς επέλεξε να μην χρησιμοποιεί το αγαπημένο ρόμβο του στο κέντρο, καθώς ξεκινάει με 4-2-3-1 και τους Κουτέσα και Κοϊτά στα άκρα, ενώ πίσω από τον Ζίνι θα είναι ο Γκατσίνοβιτς. Να θυμίσουμε ότι η αλλαγή στο συγκεκριμένο σύστημα είχα αλλάξει πλήρως την εικόνα κι είχε δώσει την πρόκριση στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού.

aek-endekada.jpg

H ενδεκάδα της ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ζίνι, ενώ στον πάγκο είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γιόνσον, Γιόβιτς, Πιερό, Πινέδα, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Η ενδεκάδα της Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κούσεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ, Λανσάνα, Ουέρτα, Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Η πρώτη αναμέτρηση για τα playoffs του Conference League

20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Η ελληνοτουρκική «μάχη» στα play offs του Europa League

20:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα  

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας εξπρές από αύριο στη χώρα - Πόσο θα κρατήσει - Που θα κάνει 40αρια

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Λευτέρη Σούσου μέχρι τέλος του μήνα - Η πρώτη τάση για Σεπτέμβρη

20:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Με 4-2-3-1 και Κουτέσα, Κοϊτά εξτρέμ – Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κεφαλονιά: Μάγεψε η Μαρία Φαραντούρη στα Φαρακλάτα – Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Δρόμοι Παλιοί»

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φρένο» από την κυβέρνηση σε ΜΚΟ που υπονομεύουν την εθνική γραμμή στο μεταναστευτικό

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Brent Hinds - Ήταν κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Mastodon

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Στο ψυχιατρείο ο γνωστός ράπερ Lil Nas X - Κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους

20:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι διαστημικοί ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να καλύψουν το 80% των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε πτήση της Delta στις ΗΠΑ: Ξεκόλλησε τμήμα του φτερού λίγο μετά την απογείωση

19:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ - Πότε θα κυκλοφορήσουν

19:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Επιλέγει Σφιντέρσκι ο Βιτόρια, βασικός ο Μπακασέτας

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεκόρ μεταγραφής στο ποδόσφαιρο γυναικών με 1.500.000 δολάρια

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο και τράπηκε σε φυγή

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία βάζει «μπλόκο» σε όλα τα πλοία που κινούνται προς το Ισραήλ

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Τραμπ: «Δεν μπορείς να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα»

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζόβι υιοθέτησαν παιδί - «Ξαφνικά γίναμε τρεις»

19:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το αγαπημένο αντικείμενο που πήρε μαζί του στο Δρομοκαΐτειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση «βόμβα» του Πρωτοδικείου - Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Στο ψυχιατρείο ο γνωστός ράπερ Lil Nas X - Κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου - Ποια εδάφη «παραχωρεί» για συμφωνία

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Brent Hinds - Ήταν κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Mastodon

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Λευτέρη Σούσου μέχρι τέλος του μήνα - Η πρώτη τάση για Σεπτέμβρη

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - Εδώ νοσηλευόταν ο τραγουδιστής

19:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ - Πότε θα κυκλοφορήσουν

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τι απέγινε η πρώτη ηθοποιός του Wednesday; Ο καταραμένος ρόλος και η ανατριχιαστική «πτώση»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

17:28LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της από συναυλία για τη Λίνα Νικολακοπούλου

19:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το αγαπημένο αντικείμενο που πήρε μαζί του στο Δρομοκαΐτειο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο για κοτομπουκιές - Το απίστευτο βίντεο με μπουνιές και κλωτσιές

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία μηνύματα της γυναίκας που ξεκλήρισε την οικογένειά της και αυτοκτόνησε – «Νιώθω τόσο ένοχη, χρειάζομαι βοήθεια», έλεγε λίγο πριν από το έγκλημα

19:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνελήφθη ο πατέρας του Τζέιλεν Μπράουν - Μαχαίρωσε προπονητή για... μια θέση πάρκινγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ