Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Με 4-2-3-1 και Κουτέσα, Κοϊτά εξτρέμ – Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

Η «Ένωση» καλείται να ξεπεράσει το τελευταίο από τρία εμπόδια που είχε το καλοκαίρι για να πετύχει τον πρώτο στόχο της στη νέα σεζόν.

Η ΑΕΚ θα δώσει μάχη με την Άντερλεχτ, με το διακύβευμα να είναι πολύ μεγάλο, καθώς κρίνεται η παρουσία στη League Phase της διοργάνωσης και κατ’ επέκταση η ευρωπαϊκή συνέχεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς για το πρώτο ματς επέλεξε να μην χρησιμοποιεί το αγαπημένο ρόμβο του στο κέντρο, καθώς ξεκινάει με 4-2-3-1 και τους Κουτέσα και Κοϊτά στα άκρα, ενώ πίσω από τον Ζίνι θα είναι ο Γκατσίνοβιτς. Να θυμίσουμε ότι η αλλαγή στο συγκεκριμένο σύστημα είχα αλλάξει πλήρως την εικόνα κι είχε δώσει την πρόκριση στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού.

H ενδεκάδα της ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ζίνι, ενώ στον πάγκο είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γιόνσον, Γιόβιτς, Πιερό, Πινέδα, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Η ενδεκάδα της Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κούσεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ, Λανσάνα, Ουέρτα, Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.

