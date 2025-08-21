Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Κακός στην Κροατία, μπορεί να περάσει στην Τούμπα

Ο Μέναλο πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν σε κακό βράδυ και πλέον περιμένουν τη ρεβάνς με τον κόσμο τους για να κάνουν την ανατροπή.

Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Κακός στην Κροατία, μπορεί να περάσει στην Τούμπα
«Σκιά» του εαυτού του ήταν ο ΠΑΟΚ στην Κροατία και η ήττα με 1-0 από τη Ριέκα, ήρθε ως λογικό επακόλουθο. Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν σε κακό βράδυ, δεν ήταν καθόλου απειλητικοί και εμφάνισαν αδυναμίες ανασταλτικά. Ειδικά στις στατικές φάσεις.

Το γκολ του Μέναλο λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους έδωσε στη Ριέκα τη νίκη, με τον «δικέφαλο» να φεύγει με ήττα αλλά με σκορ που μπορεί να ανατρέψει στην Τούμπα με τον κόσμο του σε μία εβδομάδα (28/8).

Η αναμέτρηση άρχισε με τον Ράλετιτς στο 8’ να παίρνει κεφαλιά μετά από λάθος του ΠΑΟΚ, η μπάλα πέρασε άουτ. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν πρώτοι στην μεγάλη φάση στο 20’ Στην κόντρα ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Ιβανούσετς, με το σουτ του Κροάτη να καταλήγει στο δοκάρι!

Στην επόμενη φάση Τσάλοβ και Οζντόεφ άλλαξαν ωραία την μπάλα, με τον Σλόμισιτς να μπλοκάρει την προσπάθεια του τελευταίου.

Ο Κετζιόρα με προβολή έκοψε πριν βγει τετ α τετ ο Φρουκ, ενώ λίγο μετά ο Μέναλο έκανε αδύναμο σουτ χωρίς να απειλήσει.

Ο Φρουκ στο 38’ απείλησε, με τον Παβλένκα να είναι σε ετοιμότητα. Ένα λεπτό μετά, τελικά οι Κροάτες βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν. Από φάουλ ο Μέναλο με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Έτσι το πρώτο μέρος έφτασε στο τέλος του με τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ μπήκε στον ίδιο ρυθμό. Ο Κωνσταντέλιας στο 56’ έκανε καλό σουτ με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ. Στο 64’ ο Φρουκ σούταρε με την κόντρα να στέλνει την μπάλα έξω.

Ο Μπάμπα προσπάθησε να απειλήσει με σουτ στο 74’, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Έξι λεπτά μετά ο Σάστρε δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι με το δικό του σουτ.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο, οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Τσοπ να σουτάρει και τον Παβλένκα να διώχνει σε κόρνερ.

Μέχρι το τέλος του ματς δεν υπήρξε κάποια διαφοροποίηση, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε δίκαια με την εικόνα που παρουσίασε και πλέον κοιτάει τη ρεβάνς για να κάνει αυτό που μπορεί και να βρεθεί αυτός στη League Phase του Europa League.

ΡΙΕΚΑ (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Λάζιτσκας, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας (75’ Ιλίνκοβιτς), Γιάνκοβιτς, Ντοκίτ (75’ Μπούτιτς), Μέναλο (62’ Τσοπ), Φρουκ (85’ Μπογκόγεβιτς).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (60’ Σάστρε), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (60’ Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς (60’ Χατσίδης), Τσάλοφ (75’ Μύθου).

