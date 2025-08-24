ΑΕΚ: «Μια ομάδα, όλοι μαζί!» - Το μήνυμα της «Ένωσης» για την έναρξη της Super League

Η ΑΕΚ μπαίνει την Κυριακή (24/08) στη μάχη του νέου πρωταθλήματος κι έστειλε το δικό της μήνυμα ενάντια σε κάθε διάκριση κι αποκλεισμό.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ
AEK FC
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ένωση» υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στην «OPAP Arena», για την 1η αγωνιστική της Super League.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ έστειλε το δικό της ξεχωριστό μήνυμα, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Με ανάρτηση της στα social media, η ΑΕΚ στάθηκε ενάντια σε κάθε είδους διάκριση και αποκλεισμό.

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Μια Ομάδα, Όλοι Μαζί

Με τη σέντρα του Πρωταθλήματος, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανανεώνει τη δέσμευσή της:

Κάθε φίλαθλος, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, καταγωγή ή δυνατότητες, έχει θέση στο γήπεδο.

Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή για όλους.

Η φωνή μας ενώνεται ενάντια σε κάθε διάκριση και αποκλεισμό.

Η νέα χρονιά ξεκινά με πάθος, αλλά και με ευθύνη, να κρατήσουμε ζωντανό το δικαίωμα όλων να μοιράζονται τη χαρά του ποδοσφαίρου».

