Δράση «Connect Autism» από την ΠΑΕ ΑΕΚ και την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ κι η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχουν ετοιμάζει μια σειρά από βιωματικές δράσεις που φέρνουν στο επίκεντρο τη συνεργασία, τη χαρά και την ευγνωμοσύνη.

Δράση «Connect Autism» από την ΠΑΕ ΑΕΚ και την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ
Η δράση διοργανώνεται λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι της «Ένωση» με τον Πανσερραϊκό, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό.

ΑΕΚ και ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, λοιπόν, καλούν τον κόσμο την προσεχή Κυριακή (24/8) στο περίπτερο «Connect Autism» που θα υπάρχει στην πλατεία Αετού, στην OPAP Arena.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ και η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας, σας περιμένουν την προσεχή Κυριακή (24/8) στο περίπτερο «Connect Autism» που θα υπάρχει στην πλατεία Αετού, στην OPAP Arena. Η δράση διοργανώνεται λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι της ομάδας μας με τον Πανσερραϊκό, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό.

Μία σειρά από βιωματικές δράσεις που φέρνουν στο επίκεντρο τη συνεργασία, τη χαρά και την ευγνωμοσύνη, θα λάβουν χώρα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην OPAP Arena, περιμένοντας μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε συλλογικά καλλιτεχνικά έργα, να δημιουργήσουν το «Δέντρο Ευγνωμοσύνης» και τα «Κουτιά Χαράς», αλλά και να πάρουν μέρος σε ομαδικά παιχνίδια που καλλιεργούν το πνεύμα της ενότητας και της αλληλεγγύης.

Με την υποστήριξη έμπειρων επαγγελματιών, η συνεργατική δράση της ΠΑΕ ΑΕΚ και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της ομάδας και τη σημασία της θετικής σκέψης, δημιουργώντας έναν πολύχρωμο χώρο συνάντησης και δημιουργίας για μικρούς και μεγάλους, λίγο πριν παρακολουθήσουμε την αγαπημένη μας ομάδα.

Οι βιωματικές δράσεις θα ξεκινήσουν στις 17:15.

Λίγα λόγια για την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ ιδρύθηκε το 2005. Από το 2005 έως σήμερα στο επίκεντρο της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ βρίσκεται ο άνθρωπος. Βασικοί στόχοι του φορέα αποτελούν η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, η προαγωγή της ψυχικής υγείας, η παροχή ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, παροχή εξειδικευμένων ψυχιατρικών υπηρεσιών και ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα πρότυπα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων του φορέα υπολογίζεται από το 2006 έως σήμερα σε περισσότερα από 600.000 άτομα».

