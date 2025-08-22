UEFA: Οι πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Κοντά στην πρόκρισή του στους ομίλους του Europa League εμφανίζεται ο Παναθηναϊκός

Τα αποτελέσματα του Football Meets Data προέρχονται βάσει του αλγόριθμου που διατηρεί, θεωρώντας πως το μεγαλύτερο φαβορί για να «κλείσει» θέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που μετέχει είναι ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν 2-1 της Σαμσουνσπόρ, το βράδυ της Πέμπτης (21/08) στο ΟΑΚΑ και όπως αναφέρεται στο εν λόγω Μέσο, το «συγκρότημα» του Ρουί Βιτόρια έχει 74% πιθανότητες να πάρει το «εισιτήριο» για την League Phase του Europa League.

Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ έχει σαφώς λιγότερες πιθανότητες, μετά την ήττα του 1-0 από την Ριέκα στην Κροατία, ωστόσο, δεν είναι… απαγορευτικές, αφού όπως αναφέρεται, το ποσοστό του «Δικέφαλου του Βορρά» βρίσκεται στο 44%.

Τέλος, τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στη League Phase του Conference League έχει η ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ, μια και η Ένωση συγκεντρώνει ποσοστό 52% έναντι των Βέλγων, έπειτα από το 1-1 του πρώτου αγώνα στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε επίσης