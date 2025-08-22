Τα highlights από τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Βίντεο με τις καλύτερες φάσεις κι όλα τα γκολ

Μία νίκη, μια ισοπαλία και μια ήττα ήταν ο απολογισμός της Ελλάδας στο αποψινό (21/08) ευρωπαϊκό βράδυ. Όλες οι ομάδες, πάντως, μπορούν να προκριθούν στις ρεβάνς…

Αυτή τη φορά δεν στάθηκε στην ατυχία και στις χαμένες ευκαιρίες. Βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στη ροή του ματς, αλλά αντέδρασε εντυπωσιακά. Έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε σπουδαία ανατροπή και επικράτησε 2-1 της Σαμσουνσπόρ για τον πρώτο αγώνα των playoffs του Europa League.

«Σκιά» του εαυτού του ήταν ο ΠΑΟΚ στην Κροατία και η ήττα με 1-0 από τη Ριέκα, ήρθε ως λογικό επακόλουθο. Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν σε κακό βράδυ, δεν ήταν καθόλου απειλητικοί και εμφάνισαν αδυναμίες ανασταλτικά. Ειδικά στις στατικές φάσεις.

Με σκόρερ τον Νίκλας Ελίασον και «Κέρβερο» στην εστία τον Θωμά Στρακόσα, η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και θα τα παίξει «όλα για όλα» στη ρεβάνς, έχοντας τον κόσμο στο πλευρό της, για να προκριθεί στη League Phase του Conference League.

