Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1: Δύο γκολ, δύο δοκάρια και πάει για πρόκριση στον Πόντο!

Αυτή τη φορά δεν στάθηκε στην ατυχία και στις χαμένες ευκαιρίες. Βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στη ροή του ματς, αλλά αντέδρασε εντυπωσιακά. Έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε σπουδαία ανατροπή και επικράτησε 2-1 της Σαμσουνσπόρ για τον πρώτο αγώνα των play offs.

Οι «πράσινοι» ήταν ξεκάθαρα ανώτεροι, μπορούσαν ακόμη μεγαλύτερο σκορ. Έδειξαν θέληση, οι αλλαγές του Ρουί Βιτόρια έκαναν τη διαφορά και ειδικά ο Καλάμπρια στο ντεμπούτο του εντυπωσίασε. Τα δοκάρια των Σφιντέρσκι και Τουμπά ακολουθήθηκαν από τα τέρματα Κυριακόπουλου και Πάλμερ-Μπράουν, για να πάρουν «απάντηση» οι Τούρκοι που είχαν προηγηθεί με τον Τόμασον.

Έτσι, απόλυτα δίκαια το «τριφύλλι» πάει ως αφεντικό στον Πόντο για να «σφραγίσει» την πρόκριση στη Σαμψούντα. Η ρεβάνς στις 28/8 και τα πάντα είναι στο χέρι των «πράσινων».

Το ματς άρχισε με τους «πράσινους» να απειλούν στο 5’. Ο Σφιντέρσκι αριστερά έγινε κάτοχος και έκανε ωραία σέντρα, ο Μπακασέτας στην κίνηση έπιασε σουτ με την μπάλα να κοντράρει ενώ είχε πορεία προς την εστία και να φεύγει κόρνερ.

Στο 21’ ο Τετέ βρήκε χώρο και σούταρε, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να μπλοκάρει. Ένα λεπτό μετά, ο Πελίστρι βρήκε τον Σφιντέρσκι στην περιοχή, αυτός γύρισε και σούταρε από πλάγια θέση, η μπάλα κόντραρε και έφυγε λίγο έξω.

Οι «πράσινοι» απείλησαν στο 29’ μετά από φάουλ του Μπακασέτα, ο Κοκτσού έδιωξε δύσκολα και ο Τουμπά που του στρώθηκε η μπάλα πλάσαρε άουτ.

Προς το τέλος του ημιχρόνου οι Τούρκοι έγιναν απειλητικοί. Ο Ντιμάτα σκόραρε στο 38’ αλλά ήταν οφσάιντ. Δοκίμασαν να απειλήσουν με στατικές φάσεις που πέρασαν ανεκμετάλλευτες.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός δοκίμασε να αλλάξει ωραία την μπάλα στο 49’, με τον Τόμασον να διώχνει τελευταία στιγμή. Ένα λεπτό μετά, ο Εντσάμ σούταρε με τον Ντραγκόφσκι να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ.

Η ψυχρολουσία ήρθε από την εκτέλεση του κόρνερ. Η άμυνα των «πράσινων» ολιγώρησε και ο Τόμασον με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ο Παναθηναϊκός μόλις συνήλθε έγινε πιεστικός και είχε δύο δοκάρια σε δύο λεπτά! Στο 64’ έγινε σέντρα από αριστερά, ο Σφιντέρσκι πήρε κεφαλιά στο δοκάρι και ο Τετέ στη συνέχεια είδε την προσπάθειά του να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ.

Ένα λεπτό μετά, ο Τουμπά σούταρε ωραία με την μπάλα να βρίσκει στη ρίζα του δοκαριού σε μια ακόμη άτυχη στιγμή των «πράσινων».

Τελικά ήρθε η ισοφάριση στο 66’. Μετά από κόρνερ, δεν έδιωξε κανείς και ο Κυριακόπουλος εντός περιοχής και αριστερά έπιασε έναν… δυναμίτη σκοράροντας για το 1-1!

Η πίεση του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε. Στο 74’ ο Καλάμπρια από πλάγια θέση δοκίμασε να κάνει τη σέντρα, η μπάλα κόντραρε και έφυγε ελάχιστα έξω. Από το κόρνερ ο Πάλμερ-Μπράουν πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1!

Ο Ιωαννίδης στο 90’ σούταρε με την μπάλα να κοντράρει και στη συνέχεια ο Κυριακόπουλος βρήκε τον αντίπαλο τερματοφύλακα σε ετοιμότητα.

Μέχρι το τέλος του ματς δεν άλλαξε κάτι και ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία νίκη με ανατροπή και πλέον έχει τη ρεβάνς για να "σφραγίσει" την πρόκριση.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (59’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Μπακασέτας (59’ Ιωαννίδης), Πελίστρι (75’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (86’ Μπρέγκου).

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακουμπού, Γιουκσέλ (67’ Τσιφτ), Ντιμάτα (75’ Γκονούλ), Μουαντιλματζί, Εμρέ (67’ Μούγια).