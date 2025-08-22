UEFA ranking: Μειώθηκε η απόσταση από Τσεχία, πλησίασαν Νορβηγία και Πολωνία

Η ανάγκη του ελληνικού ποδοσφαίρου να συνεχίσει με τέσσερις ομάδες στη League Phase των διοργανώσεων της UEFA, είναι τεράστια. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή, με τους δύο τελευταίους να περιμένουν μία εβδομάδα ακόμη για να καθορίσουν την τύχη τους αναφορικά με τη διοργάνωση που θα μετέχουν. Η ΑΕΚ θέλει μία πρόκριση ακόμη για να παγιώσει και τη δική της συμμετοχή.

Στο πρώτο ματς των play offs, το ελληνικό ποδόσφαιρο μέτρησε μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Με δεδομένο πως οι δύο εκπρόσωποί μας (ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) έπαιζαν εκτός έδρας, η συγκομιδή δεν ήταν κακή.

Η Ελλάδα λοιπόν, κατόρθωσε να συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς από την Τσεχία. Την οποία «κυνηγά» για την 10η θέση στο ranking της UEFA. Την ίδια ώρα όμως, Νορβηγία και Πολωνία είχαν καλύτερη συγκομιδή και έτσι μείωσαν τη δική τους απόσταση απ’ τη χώρα μας.

Οι ελληνικές ομάδες συγκέντρωσαν 300 βαθμούς, ενώ οι Τσέχοι πήραν 200 από τις ομάδες τους. Η διαφορά είναι στους 3.288 βαθμούς αυτή τη στιγμή.

Από την άλλη, η Νορβηγία που είναι 12η πήρε 400 βαθμούς με τις ομάδες της, ενώ οι Πολωνοί που είναι 13οι έκαναν εκπληκτική συγκομιδή με 700. Κατά συνέπεια η δική τους απόσταση από τη χώρα μας μειώθηκε κάτω από τους 2.000 βαθμούς.

Η βαθμολογία:

09. Τουρκία 43.500

10. Τσεχία 40.300

11. Ελλάδα 37.012

12. Νορβηγία 35.287

13. Πολωνία 35.075

14. Δανία 33.231

15. Αυστρία 31.450