ΑΕΚ: «Θα πρέπει το ιατρικό επιτελείο μας να… δουλέψει σαν τρελό» - Όσα είπε ο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ εμφανίστηκε σοβαρή και πειστική στην πρεμιέρα στη Super League και νίκησε 2-0 τον Πανσερραϊκό.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν στάθηκε ιδιαίτερα στο παιχνίδι της Κυριακής (24/08), καθώς την ερχόμενη Πέμπτη (28/08) η ομάδα του δίνει τον πρώτο μεγάλο «τελικό» στη σεζόν.

Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε στους τραυματισμούς, υπογραμμίζοντας ότι: «Οι γιατροί πρέπει να δουλέψουν πολύ σαν τρελοί στους τραυματισμούς, θα κάνει διαφορά να έχουμε 1-2 παίκτες παραπάνω», ενώ μίλησε και για το «ευχάριστο δίλημμα» που έχει μετά την εμφάνιση ορισμένων παικτών κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο προπονητής της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου:

«Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινήσαμε την πρώτη αγωνιστική. Είναι σημαντικό να ξεκινάς με νίκη. Είμαστε ανάμεσα σε δυο ευρωπαϊκά ματς. Υπήρξαν πράγματα που μου άρεσαν και κάποια άλλα όχι. Πήραμε τους τρεις πόντους. Είχαμε πλάνο ως προς το ροτέισον, είχαμε και τις αλλαγές που σε ένα βαθμό αλλοιώθηκε από τον τραυματισμό του Ζίνι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που ήρθε κοντά μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει κι άλλα γκολ. Θέλουμε δουλειά στα τελειώματά μας. Μπορεί να γίνει κάτι στο παιχνίδι και να δεχθείς γκολ. Έπρεπε να σκοράρουμε και τρίτο γκολ. Κάναμε 27τελικές. Πετύχαμε μονο δυο γκολ. Δείγμα ότι έπρεπε να δουλέψουμε στα τελειώματά μας.

Καλούμε τον κόσμο να έρθει την Πέμπτη. Καλούμε να γεμίσει το γήπεδο και να πολεμήσουμε όλοι μαζί από το πρώτο λεπτό ως το τέλος. Θα είναι μια ποδοσφαιρική μάχη. Παίζουμε με μία μεγάλη και ιστορική ομάδα. Θέλουμε ένα γεμάτο γήπεδο».

Είναι το επίπεδο της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή στο βαθμό που θα ήθελε για να παίξει τον «τελικό» της Πέμπτης;

«Αν κάποιος μας έλεγε στην αρχή του καλοκαιριού ότι θα παίζαμε σε έναν αγώνα στην έδρα μας την πρόκριση στους ομίλους τότε με τα δυο χέρια θα το υπέγραφα. Είναι ιδανικές συνθήκες ότι παίζουμε στην έδρα μας. Έχουμε περάσει πέντε ματς. Είναι δικό μας επίτευγμα. Είναι 50-50. Και τώρα τόσο είναι. Όντως βελτιωνόμαστε. Έχουμε κάποιες απουσίες και με στεναχωρεί. Να προετοιμάσουμε όλους τους παίκτες για την Πέμπτη. Θα πρέπει το ιατρικό επιτελείο μας να… δουλέψει σαν τρελό. Δεν είμαστε… τουρίστες εδώ. Όλοι είναι επαγγελματίες. Δεν ειμαι σούπερ ικανοποιημένος, αλλά όταν είμαστε υγιείς έχουμε βήματα βελτίωσης».

Αν κάποιος από το ροτέισον που έγινε σήμερα με την απόδοσή του τον έβαλε σε σκέψεις για τη βασική 11άδα της Πέμπτης;

«Μου αρέσει αυτή η κατάσταση. Το ευχάριστο δίλλημα. Όντως κάποιοι με έφεραν σε αυτό. Δεν θα βοηθήσουμε την ομάδα που θα παίξουμε την Πέμπτη λέγοντας πράγματα τώρα. Είναι θετικό ότι υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός και η ευγενής άμιλλα στις προπονήσεις. Υπάρχουν και αρνητικά διλήμματα. Δεν ισχύει σε εμάς. Σε πρώτη φάση το ευχάριστο δίλημμα το έχω. Για 2-3 θέσεις υπάρχει αυτό το δίλημμα».

Για την κατάσταση Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς, αλλά και τον τραυματισμό του Ζίνι;

«Αναμένω κάποιοι να είναι έτοιμοι. Είμαστε μια ομάδα. Μεγάλος οργανισμός. Είμαστε ενωμένοι. Όλοι έχουμε ευθύνες. Όλο το προσωπικό που θα πρέπει να ετοιμάσει κατάλληλα τους παίκτες. Είχαμε δύσκολο ταξίδι επιστροφής. Έχουμε δυο ματς μπροστά μας. Όλοι θα δώσουν το μάξιμουμ. Ίσως έχουμε δυο απ’ αυτούς στη μάχη της Πέμπτης».

