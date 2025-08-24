ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Εκτός αποστολής οι Μαρσιάλ, Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς

Οι δύο εξ αυτών ταλαιπωρούνται από ενοχλήσεις, ενώ στην περίπτωση του Σέρβου επιθετικού γίνεται διαχείριση.

Ο Μαρσιάλ αντιμετωπίζει πρόβλημα πριν από το ματς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, το οποίο, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις δεν τις ξεπέρασε. Με δεδομένο ότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα, το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση την επόμενη Κυριακή (31/08), όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR.

Ο Γκατσίνοβιτς, από την πλευρά του, αποκόμισε πρόβλημα στο πρώτο ματς των playoffs του Conference League, όπου έγινε και αναγκαστική αλλαγή. Ο Σέρβος είναι αμφίβολος για τη ρεβάνς με τη βελγική ομάδα.

Όσον αφορά στον Γιόβιτς, γίνεται μια διαχείριση μέχρι να βρεθεί στο 100% της αγωνιστικής κατάστασή τους. Το πιθανότερο είναι να μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχή στην αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης (28/08).

Δείτε ΕΔΩ την ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό

