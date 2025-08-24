ΑΕΚ: Η Καϊσέρισπορ έχει στο στόχαστρο της τον Φραντζί Πιερό

Ο επιθετικός από την Αϊτή δεν μπορεί να βρει ρυθμό, με αποτέλεσμα να μην έχει βρει δίχτυα εδώ και καιρό.

Ο Νίκολιτς έχει δώσει αρκετές ευκαιρίες στον Πιερό, ωστόσο το μέλλον του στην ΑΕΚ είναι αδιάφορο. Να θυμίσουμε, άλλωστε, ότι μετά την απόκτηση του Λούκα Γιόβιτς, η «Ένωση» αναζητά ακόμα έναν επιθετικό.

Με την αποχώρηση του Πιερό να είναι πιθανή, δύο ομάδες της πρώτης κατηγορίας της Τουρκίας παρακολουθούν την περίπτωση του. Αυτό ανέφερε ο ρεπόρτερ της «Yeni Acik», Ερτάν Σουζγκιούν.

Πληροφορίες από τη γειτονική χώρα αναφέρουν ότι η μια εξ αυτών είναι η Καϊσέρισπορ, η οποία δημοσιεύματα την ήθελαν το προηγούμενο διάστημα να είναι κοντά στην απόκτηση του Φιοντόρ Τσάλοφ από τον ΠΑΟΚ, με τη μορφή δανεισμού.

Διαβάστε επίσης