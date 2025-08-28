Ιστορικό κάζο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποκλεισμός στο Carabao Cup από ομάδα 4ης κατηγορίας!

Η ηρωική Γκρίμσμπι πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα πέναλτι (12-11), μετά  το 2-2 της κανονικής διάρκειας.

Ιστορικό κάζο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποκλεισμός στο Carabao Cup από ομάδα 4ης κατηγορίας!
Το έκανε κι αυτό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Γνώρισε τον αποκλεισμό στο Carabao Cup από ομάδα 4ης κατηγορίας (League 2), την Γκρίμσμπι, η οποία παρότι έχασε το προβάδισμα του 2-0, κατάφερε στη διαδικασία των πέναλτι να ευστοχήσει σε 12 από τις 13 εκτελέσεις και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ παρέταξε ενδεκάδα ημιβασικών, όμως η Γκρίμσμπι έχοντας και το κίνητρο απέναντι στην μεγάλη αντίπαλο, μπήκε με απίστευτη ορμή στο γήπεδο και στο 22' ο Βέρναμ έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους.


Στο 30ο λεπτό «χτύπησε» ο Γκαφατζής Ονάνα, αφού μετά από κόρνερ της Γκρίμσμπι η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του Καμερουνέζου πορτιέρε, επιτρέποντας στον Γουόρεν να διαμορφώσει το 2-0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Όντα με την πλάτη στον τοίχο, ο Αμορίμ έριξε στον αγωνιστικό χώρο, Φερνάντες, Εμπεμό και Ντε Λιχτ, με την Γιουνάιτεντ να γίνεται άκρως επιθετική, ψάχνοντας την επιστροφή από την κόλαση.

Στο 75΄ ο Εμπεμό μείωσε σε 2-1 και έβαλε ξανά στο παιχνίδι τους «Κόκκινους Διάβολους», με τον Χάρι Μαγκουάιρ να «λυτρώνει» προσωρινά την Γιουνάιτεντ, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 89ο λεπτό.

Κάπως έτσι το ματς οδηγήθηκε στην διαδικασία των πέναλτι, με τους παίκτες των δύο ομάδων να δείχνουν μεγάλη ευστοχία και να ευστοχούν σε 10 από τα 11 πρώτα πέναλτι.

Ο μοιραίος για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν εν τέλει ο Μπράιαν Εμπεμό, που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και την Γκρίμσμπι στην επόμενη φάση.

«Λάμψη» Τζίμα στο ντεμπούτο του με Μπράιτον - Έπαιξε και ο Κωστούλας

Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές απ΄όλες τις απόψεις. Ο αντίπαλος υποδεέστερος και το ματς «καθαρισμένο» από το 60΄, στο 6-0 της Μπράιτον επί της Όξφορντ Γιουνάιτεντ στην Οξφόρδη για το Λιγκ Καπ.

Ήταν η ιδανική στιγμή για να καταθέσει τα... διαπιστευτήριά στη Αγγλία του ο Στέφανος Τζίμας, στο πρώτο του επίσημο ματς με τη φανέλα των «Γλάρων».

Ο Μακεδόνας στράικερ μπήκε ως αλλαγή στο 66΄ αντί του Γκόμεζ και στα επόμενα 11 λεπτά είχε ήδη σκοράρει δις! Στο 71΄ και το 77΄, από δύο ασίστ του Χάουελ, πέτυχε το 4-0 και το 5-0 Στο αμέσως επόμενο λεπτό (78΄) πήρε το «βάπτισμα του πυρός» και ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος αντικατέστησε τον Φέλτμαν.

Στο 86΄ ο Τζίμας τροφοδότησε τον Γουότσον ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 6-0. Έτσι, ο 19χρονος Έλληνας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δύο γκολ και μία ασίστ μέσα σε λιγότερα από 30 λεπτά συμμετοχής!

Πριν μπει στον αγωνιστικό χώρο, τα τρία πρώτα γκολ της Μπράιτον είχαν σημειώσει οι Μποσκάλι (12΄), Γκρούντα (20΄), Γκόμεζ (60΄).

