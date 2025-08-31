LIVE Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός: Η πρεμιέρα του Τριφυλλιού στη Super League
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο - Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα για τη Super League.
Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε (22:00) το πρώτο του παιχνίδι για το φετινό Πρωτάθλημα κόντρα στον Λεβαδειακό, αφού η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πράσινων».
Οι πράσινοι επέστρεψαν στη Λεωφόρο και πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό άνοιξαν το σκορ.
Μετά από κόρνερ του Τσέριν και προσωρινή απομάκρυνση, ο Καλάμπρια έπιασε το δυνατό αριστερό σουτ, με τον Τζούρισιτς να παρεμβάλλεται και με ένα υπέροχο τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις:
Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός:
