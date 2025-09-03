Μεταγραφές: Ο Ταχτσίδης έγινε «βασιλιάς του Αμαζονίου» - Η ομάδα έκπληξη στην οποία υπέγραψε!

Η ομάδα της Μπελέμ αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της χώρας της.

Η πόλη στην οποία εδρεύει η Ρέμο είναι κτισμένη στον ποταμό Παρά, τον νότιο κλάδο του Αμαζονίου. Ο σύλλογος, λοιπόν, στο πλαίσιο της επίσημης ανακοίνωση της μεταγραφής «βάφτισε» τον Ταχτσίδη «βασιλιά του Αμαζονίου».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο 34χρονος μέσος γίνεται μόλις ο δεύτερος Έλληνας που θα αγωνιστεί στη Βραζιλία, καθώς πρώτος ήταν ο Αντρέας Σάμαρης, ο οποίος έπαιξε στην Κοριτίμπα τη σεζόν 2023/24.

Στη Ρέμο, θα συναντήσει έναν γνώριμο στο ελληνικό κοινό, τον Ζοάο Πέδρο, ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό για μια διετία.