Εθνική Ελλάδας: Ο Τάσος Μπακασέτας «έπιασε» Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου
Τα 18 γκολ με το εθνόσημο έφτασε ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ανεβαίνοντας στην 5η θέση των σκόρερ.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Τάσος Μπακασέτας με εκπληκτικό σουτ έκανε το 3-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Λευκορωσία. Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας με το τέρμα αυτό, έφτασε τα 18 με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Φτάνοντας την 5η θέση των σκόρερ όλων των εποχών.
Στον ίδιο αριθμό τερμάτων είναι ο Νίκος Μαχλάς και ο Μίμης Παπαϊωάννου, οι οποίοι έγραψαν τη δική τους ιστορία στην Εθνική ομάδα.
Ο Δημήτρης Σαραβάκος έχει 22 γκολ και είναι πάνω από τον αρχηγό της Εθνικής. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Νίκος Αναστόπουλος με 29 γκολ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Πότε είναι ο κρίσιμος αγώνας με τη Δανία
23:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Ο Τάσος Μπακασέτας «έπιασε» Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ