Εθνική Ελλάδας: Ο Τάσος Μπακασέτας «έπιασε» Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου

Τα 18 γκολ με το εθνόσημο έφτασε ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ανεβαίνοντας στην 5η θέση των σκόρερ.

Newsbomb

Εθνική Ελλάδας: Ο Τάσος Μπακασέτας «έπιασε» Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τάσος Μπακασέτας με εκπληκτικό σουτ έκανε το 3-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Λευκορωσία. Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας με το τέρμα αυτό, έφτασε τα 18 με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Φτάνοντας την 5η θέση των σκόρερ όλων των εποχών.

Στον ίδιο αριθμό τερμάτων είναι ο Νίκος Μαχλάς και ο Μίμης Παπαϊωάννου, οι οποίοι έγραψαν τη δική τους ιστορία στην Εθνική ομάδα.

Ο Δημήτρης Σαραβάκος έχει 22 γκολ και είναι πάνω από τον αρχηγό της Εθνικής. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Νίκος Αναστόπουλος με 29 γκολ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55ΕΛΛΑΔΑ

Έως 50% εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και 30% σε αεροπορικά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υπέγραψε το διάταγμα μετονομασίας του υπουργείου Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου»

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Όλα μηδέν στην Κοπεγχάγη, πήρε «κεφάλι» η Ελλάδα!

23:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οίκος αξιολόγησης DBRS: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ - Σταθερές οι προοπτικές της οικονομίας

23:40TRAVEL

Αυτή είναι η παραλία δίπλα στην Αθήνα με τις τοπ κριτικές στο Google

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Πότε είναι ο κρίσιμος αγώνας με τη Δανία

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική βγαλμένη από… PlayStation!

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αμφισβητεί την ισραηλινή εκδοχή για το «διπλό χτύπημα» στο νοσοκομείο το πρακτορείο AP

23:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1 (τελικό): Εντυπωσιακό ξεκίνημα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Κατά της κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων το Βέλγιο - «Θα αποσταθεροποιήσει το ευρώ»

23:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υπόσχεται «αντίποινα» με νέους δασμούς στην Ε.Ε., λόγω του προστίμου στη Google

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ο Τάσος Μπακασέτας «έπιασε» Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι δασικές πυρκαγιές επιδεινώνουν την ποιότητα του αέρα σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων

23:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Τσίπρα: Kαταλαβαίνει κανείς ποιος ασχολείται με το μέλλον και ποιος με το παρελθόν

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

23:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Τοπικές νεφώσεις και καταιγίδες - Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Στη Θεσσαλονίκη το υπερσύγχρονο σκάφος του λιμενικού «Μαρίνος Ζαμπάτης» - Επισκέψιμο για το κοινό

22:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνδρας κυκλοφορούσε με μπαλτά μέσα στον προαστιακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Τι συνέβη στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» με τους Εβραίους τουρίστες - Η κόντρα συνεχίζεται

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του σχεδιαστή μόδας

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ημέρα που οι Navy SEALs σκότωσαν αθώους στη Βόρεια Κορέα - Η αποτυχημένη «κατασκοπική» επιχείρηση για την υποκλοπή επικοινωνιών του Κιμ

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υπέγραψε το διάταγμα μετονομασίας του υπουργείου Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου»

23:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1 (τελικό): Εντυπωσιακό ξεκίνημα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Προσοχή Αδιέξοδο!» - Χρειαζόμαστε αναπτυξιακό σοκ αντίστοιχο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Καυσίμων - Απειλές για τη ζωή τους δέχονται όσοι τολμούν και μιλούν

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

22:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνδρας κυκλοφορούσε με μπαλτά μέσα στον προαστιακό

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Όλα μηδέν στην Κοπεγχάγη, πήρε «κεφάλι» η Ελλάδα!

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Αντίπαρος: Φωτογράφιζε κορίτσια σε παραλία γυμνιστών – Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους οι λουόμενοι

23:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική βγαλμένη από… PlayStation!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ