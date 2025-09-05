Εθνική Ελλάδας: Πότε είναι ο κρίσιμος αγώνας με τη Δανία

Παράσταση στο «Γ. Καραϊσκάκης» έδωσε η Εθνική Ελλάδας, στην πρεμιέρα της στον προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Λευκορωσία αποδείχθηκε εύκολος αντίπαλος, όμως ακολουθεί ματς κομβικό για την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Η Δανία θεωρητικά είναι το φαβορί του γκρουπ. Οι Σκανδιναβοί έρχονται στην Ελλάδα για το ματς με την γαλανόλευκη. Το οποίο και σε μεγάλο βαθμό θα δείξει ποιος θα είναι το… αφεντικό του ομίλου.

Το σπουδαίο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Φάληρο και το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο. Το ματς είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, με σέντρα στις 21:45.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στον όμιλο:

Ελλάδα - Δανία 08/09/2025 - 21:45

Σκωτία - Ελλάδα 09/10/2025 - 21:45

Δανία - Ελλάδα 12/10/2025 - 21:45

Ελλάδα - Σκωτία 15/11/2025 - 21:45

Λευκορωσία - Ελλάδα 18/11/2025 - 21:45