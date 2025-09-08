Ελλάδα – Δανία: «Στηρίζουμε με πάθος την Εθνική χωρίς λέιζερ και πυρσούς» - Το μήνυμα της ΕΠΟ

Η ΕΠΟ εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας δίνει οδηγίες προς τους φίλους της Εθνικής, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» στο Ελλάδα – Δανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα», λίγες μέρες μετά την εκρηκτική εκκίνηση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με τη νίκη 5-1 επί της Λευκορωσίας, αντιμετωπίζει τη Δανία στη δεύτερη αγωνιστική του Γ’ Ομίλου.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεν θα πέφτει... καρφίτσα, καθώς η ΕΠΟ ανακοίνωσε sold out. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα, η ελληνική ομοσπονδία εξέδωσε νέα ανακοίνωση, μέσω της οποίας έδωσε οδηγίες στους φιλάθλους, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος τιμωρίας της έδρας.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Μετά το θριαμβευτικό ξεκίνημα με τη Λευκορωσία η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει στο "Γ. Καραϊσκάκης" έναν δυνατό αντίπαλο, τη Δανία. Δύο εντός έδρας αγώνες μένουν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ας στηρίξουμε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μόνο με τις φωνές μας, χωρίς λέιζερ και πυρσούς, που θα επισύρουν τιμωρία της έδρας. Προσέξτε τον διπλανό σας! Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες.

Όσες και όσοι βρεθούμε στο γήπεδο, οφείλουμε να σεβαστούμε τόσο την Εθνική μας Ομάδα όσο και τον αντίπαλο και να μετατρέψουμε τον αγώνα σε μια ποδοσφαιρική γιορτή. Την ημέρα του αγώνα ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας και των ανθρώπων της Ομοσπονδίας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι φίλαθλοι στα λέιζερ και τους πυρσούς, καθώς η χρήση τους δύναται να επισύρει τιμωρία της έδρας. Πρέπει να γίνει σαφές ότι, όπως και στους προηγούμενους αγώνες, οι φίλαθλοι που θα προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες θα εντοπίζονται είτε από το αρμόδιο προσωπικό, είτε από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας και θα απομακρύνονται από το γήπεδο. Ακόμη, θα απαγορεύεται η είσοδός τους σε αγώνες της Εθνικής, πράγμα που αφενός δεν είναι ευχάριστο για κανέναν -και αφετέρου η Εθνική Ομάδα τους χρειάζεται στο πλευρό της. Μακριά λοιπόν από τέτοιες απερίσκεπτες και άνευ ουσίας ενέργειες, που μόνο κακό κάνουν στην Εθνική μας Ομάδα.

ΟΧΙ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΙ ΠΥΡΣΟΙ! Προσέξτε τον διπλανό σας! Συμβουλέψτε τον, αποτρέψτε το λάθος του!

Οδηγίες προς τους φιλάθλους για τον αγώνα Ελλάδα - Δανία (08/09/2025, 21:45):

Οι θύρες του "Γ. Καραϊσκάκης" θα ανοίξουν στις 19:15.

Για την εύρυθμη και χωρίς προβλήματα είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η έγκαιρη προσέλευση και η κατάληψη της θέσης την οποία αναγράφει το εισιτήριο. Εφιστούμε την προσοχή όλων, προκειμένου να παραμείνουν κενές και ελεύθερες οι είσοδοι και οι σκάλες των εξεδρών.

Επισημαίνεται ότι τα εισιτήρια του αγώνα διατέθηκαν στους φιλάθλους αποκλειστικά και μόνον από το ticketmaster.gr και το pame-ethniki.gr. Για εισιτήρια που έχουν διατεθεί από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, την ευθύνη φέρουν οι αγοραστές.

Τονίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η προσέγγιση του γηπέδου σε φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων. Όλοι οι φίλαθλοι, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα, οφείλουν να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν πρωτότυπο έγγραφο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο όπως το διαβατήριο και το δίπλωμα και να το έχουν μαζί τους, καθώς θα διενεργούνται έλεγχοι ταυτοπροσωπίας.

Επιπλέον συνιστάται στους φιλάθλους να έχουν τα εισιτήρια τους κατεβασμένα στο κινητό για ευκολία στους ελέγχους.

Λίστα των αντικειμένων που απαγορεύεται να εισαχθούν στην εγκατάσταση:

-Μόνο μπλούζες, κασκόλ και διακριτικά της Εθνικής Ομάδας επιτρέπονται στο γήπεδο και θα απαγορευθεί η είσοδος σε όποιον διαθέτει διακριτικά συλλόγων.
-Το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων καπνού δεν επιτρέπεται εντός του γηπέδου.
-Δεν επιτρέπονται μπουκάλια νερού μέσα στο γήπεδο. Τα νερό θα πωλούνται εντός της εγκατάστασης και θα είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλάθλους.

Απαγορεύονται ακόμη αυστηρά:
α) σακούλες μεγαλύτερες από A4 (210 mm x 297 mm x 210 mm).
β) όπλα οποιουδήποτε είδους ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να προσαρμοστεί για χρήση ως όπλο (συμπεριλαμβανομένων των ομπρελών).
γ) μπουκάλια, κανάτες ή κουτάκια κάθε είδους, καθώς και άλλα αντικείμενα από πλαστικό, γυαλί ή οποιοδήποτε άλλα εύθραυστο υλικό, εκτός από αντικείμενα που απαιτούνται για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους.
δ) πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, σκόνη καπνού, βόμβες καπνού ή άλλα πυροτεχνήματα.
ε) δοχεία ψεκασμού αερίων, διαβρωτικές/εύφλεκτες ουσίες, βαφές ή δοχεία που περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για την υγεία.
στ) καλύμματα προσώπου, κράνη, fullface και μάσκες σκι.
ζ) συσκευές λέιζερ.
η) drones.
θ) τρόφιμα οποιουδήποτε είδους, εκτός από είδη που απαιτούνται για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους.
ι) αλκοόλ, ναρκωτικά ή άλλες μεθυστικές, επικίνδυνες ουσίες, εκτός από τις ουσίες που απαιτούνται για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους·
ια) κάθε προσβλητικό, ρατσιστικό, ξενοφοβικό, σεξιστικό, θρησκευτικό, πολιτικό ή άλλο παράνομο/απαγορευμένο υλικό, συμπεριλαμβανομένου προπαγανδιστικού υλικού που προάγει διακρίσεις.
ιβ) οποιαδήποτε διαφημιστικά, εμπορικά αντικείμενα ή υλικά, συμπεριλαμβανομένων πανό, πινακίδων, συμβόλων και φυλλαδίων.
ιγ) εύκαμπτα κοντάρια σημαίας που υπερβαίνουν το 1 (ένα) μέτρο σε μήκος και 1 (ένα) cm σε διάμετρο.
ιδ) πανό ή σημαίες μεγαλύτερες από 2,0 (δύο) x 1,5 (ενάμιση) μέτρα. Μικρότερες σημαίες και πανό μπορεί να επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατασκευασμένα από υλικά που θεωρούνται άφλεκτα και τα οποία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Όλα τα banner ή οι σημαίες μεγαλύτερες από 2.0 (δύο) x 1,5 (ενάμιση) μέτρα επιτρέπονται μόνο με γραπτή αίτηση επιβεβαιωμένη από την UEFA ή την ΕΠΟ.
ιε) συσκευές εκπομπής ήχου που λειτουργούν ηλεκτρονικά, μηχανικά ή χειροκίνητα όπως μεγάφωνα.
ιστ) επαγγελματικές κάμερες και βιντεοκάμερες ή άλλη επαγγελματική συσκευή εγγραφής ήχου και βίντεο και όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς μετάδοσης ή διάδοσης οποιουδήποτε περιεχομένου κατά παράβαση. Ερασιτεχνικός εξοπλισμός για ιδιωτική χρήση, θα γίνεται δεκτός».

