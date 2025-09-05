Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική βγαλμένη από… PlayStation!

Μαγική πρεμιέρα για τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οι οποίοι για μεγάλο διάστημα του αγώνα ανάγκασαν φιλάθλους και αντιπάλους να τους… χαζεύουν με όσα έκαναν στο χορτάρι.

Η «γαλανόλευκη» κόντρα στην πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου της πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση κι ειδικά στο πρώτο μέρος «έκρυψε» την μπάλα, όπου πέτυχε τα τέσσερα από τα πέντε τέρματα της.

Η Ελλάδα είχε πέντε διαφορετικούς σκόρερ, με τους Καρέτσα, Παυλίδη, Μπακασέτα και Κουρμπέλη να μετρούν από ένα τέρμα και μια ασίστ, ενώ το πέμπτο γκολ σημείωσε ο Τζόλης.

Ήταν μια άκρως απολαυστική εμφάνιση και το καλύτερο δυνατό… μπουστάρισμα, πριν από το σαφώς πιο απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι με τη Δανία, την ερχόμενη Δευτέρα (08/09) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η εξέλιξη του Ελλάδα – Λευκορωσία

Οι διεθνείς μπήκαν με μεγάλη… ορμή στο γήπεδο και παρέσυραν τους αντιπάλους τους στα πρώτα λεπτά. Μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Παυλίδη, ο Καρέτσας με κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μόλις στο 3ο λεπτό, ενώ στη συνέχεια η Εθνική είχε ακόμα 2-3 μεγάλες ευκαιρίες για να διπλασιάσει τα τέρματα της.

Ο Ιγκνάτοβιτς, όμως, δήλωσε «παρών» τόσο στο σουτ του Τσιμίκα, όσο και στην κεφαλιά του Μαυροπάνου, ενώ νωρίτερα ο Κουλιεράκης είχε στείλει την μπάλα λίγο πάνω από την εστία του.

Όλα αυτά στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, όπου η «γαλανόλευκη» «σφυροκόπησε» την άμυνα των Λευκορώσων, οι οποίοι μετά το σοκ των πρώτων λεπτών προσπάθησαν να αντιδράσουν.

Σε ένα σημείο, όμως, που οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να έχουν ισορροπήσει την κατάσταση, οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς «έκρυψαν» την μπάλα κι ο Παυλίδης, έπειτα από σέντρα του Καρέτσα, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 στο 17ο λεπτό.

Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι φιλοξενούμενοι, ο Μπακασέτας με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή πέτυχε το τρίτο τέρμα για την εντυπωσιακή Εθνική, η οποία συνέχισε με στο ίδιο τέμπο δημιουργώντας με μεγάλη ευκολία ευκαιρίες και στο 36’ πέτυχαν και τέταρτο τέρμα! Σκόρερ ο Κουρμπέλης με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Μπακασέτα.

Η εμφάνιση της Εθνική ήταν… ιστορική, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έκανε φιλάθλους και αντιπάλους να… χαζέψουν! Οι διεθνείς ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος με 20 τελικές (έναντι μόλις μιας), εκ των οποίων αρκετές ήταν κλασικές ευκαιρίες.

Οι Λευκορώσοι μπήκαν καλύτερα μετά την ανάπαυλα σε μια προσπάθεια να μειώσουν το σκορ, αλλά ο Τζολάκης, όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί για να κρατήσει το «μηδέν».

Η ελληνική ομάδα ισορρόπησε την κατάσταση και σε ένα σημείο που ο ρυθμός είχε πέσει, πίεσε τους αντιπάλους της και βρήκε πέμπτο γκολ. Ο Μπακασέτας έκλεψε την μπάλα κι ο Παυλίδης με τη δεύτερη ασίστ του έχρισε σκόρερ τον Τζόλη στο 63’!

Ο Τζολάκης έκανε εντυπωσιακή επέμβαση στο 69’, αλλά νικήθηκε από την άσπρη βούλα, έπειτα από μια αδιανόητη απόφαση που πήραν VAR και διαιτητής. Ο πρώτος κάλεσε τον δεύτερο για χέρι του Μπακασέτα εντός περιοχής, μολονότι ο Έλληνας μέσος τα είχε «κολλημένα» πίσω του. Ο Ζιλέ καταλόγισε πέναλτι κι ο Μπαρκόβσκι πέτυχε έτσι το γκολ της τιμής για τη Λευκορωσία στο 72ο λεπτό.

Εφτά λεπτά αργότερα, ο Τζόλης έχασε τεράστια ευκαιρία για να πετύχει το έκτο γκολ της Εθνικής, ωστόσο, μολονότι πέρασε και τον τερματοφύλακα, αμυντικός της Λευκορωσίας έδιωξε μπροστά στο τέρμα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τζάρεντ Ζιλέ (Αυστραλία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μαυροπάνος - Κόρζουν, Γκρόμικο

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Tσιμίκας (62΄ Κυριακόπουλος), Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (62΄ Μουζακίτης), Ζαφείρης, Μπακασέτας (73΄ Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης (73΄ Ιωαννίδης).

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Κάρλος Αλός): Παβλιουτσένκο, Ζάμπελιν, Μαρτίνοβιτς (54΄ Βολκόβ), Πέτσεριν, Πίχας, Γιαμπλόνσκι, Κόρζουν, Κοβάλεβ (46΄ Μπαρκόβσκι), Γκρόμικο (67΄ Πάσεβιτς), Έμπον, Μελνιτσένκο (67΄ Ντεμτσένκο).

