Άρης: Επίσημα νέος προπονητής ο Μανόλο Χιμένεθ – Πέμπτη θητεία στην Ελλάδα, συνεργάτης ο Τσιγκρίνσκι

Ο Άρης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά από τέσσερα χρόνια - Άμεσος συνεργάτης ο άλλοτε παίκτης του στην ΑΕΚ, Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι.

Newsbomb

Μανόλο Χιμένεθ Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 61χρονος τεχνικός αντικατέστησε τον Μαρίνο Ουζουνίδη, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν μετά το κακό ξεκίνημα στη σεζόν σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Μετά από τέσσερις θητείες στην ΑΕΚ, ο Χιμένεθ θα κάτσει στον πάγκο του Άρη, έχοντας στο πλευρό του κι έναν άλλοτε παίκτη του στην «Ένωση». Ο λόγος για τον Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, ο οποίος θα είναι άμεσος συνεργάτης του, ενώ το υπόλοιπο τιμ αποτελείται από τους Ζεσούς Καλδερόν, Πάμπλο Αράνς (γυμναστής) και Σανθ Χακόμπο (προπονητής τερματοφυλάκων).

Ο Ρούμπεν Ρέγες είχε κι άλλες δύο περιπτώσεις στη λίστα του, αλλά ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν θέλησε να ρισκάρει κι ως εκ τούτου πηγαίνει σε μια ασφαλή επιλογή και σε έναν προπονητή που γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα.

Η τελευταία ομάδα που προπόνησε ο Χιμένεθ ήταν ο ΑΠΟΕΛ, στον πάγκο του οποίου βρέθηκε για πέντε μήνες (12 οκτωβρίου 2024 – 2 Μαρτίου 2025).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Manolo Jimenez μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Manuel Jiménez Jiménez, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1964 στο Αραχάλ της Σεβίλλης.

Μετά από μια πλούσια καριέρα ως ποδοσφαιριστής αφιερωμένη στη Sevilla, ο Manolo Jimenez ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στη δεύτερη ομάδα της Sevilla.

Τον Οκτώβρη του 2007 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα των Ανδαλουσιάνων, τους οποίους καθοδήγησε σε 135 αγώνες.

Το 2010 ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της Α.Ε.Κ. και στην πρώτη του χρονιά κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

Τον Ιανουάριο του 2012 επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Real Zaragoza και σχεδόν ένα χρόνο αργότερα μετακόμισε στο Κατάρ για λογαριασμό της Al Rayann. Εκεί στέφθηκε πρωταθλητής για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα τη σεζόν 2014-’15.

Τον Ιανουάριο του 2017 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη δεύτερη θητεία του στην Α.Ε.Κ. κατακτώντας ένα ακόμη πρωτάθλημα, αυτή τη φορά της Super League την αγωνιστική περίοδο 2017-’18.

Μεσολάβησαν μερικοί μήνες και λίγοι αγώνες στον πάγκο της Las Palmas πριν ο Jimenez επιστρέψει ξανά στην Α.Ε.Κ. τον Φεβρουάριο του 2019 αυτή τη φορά, όμως, για σύντομο χρονικό διάστημα σχεδόν τεσσάρων μηνών.

Τον Οκτώβριο του 2019 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς μετακόμισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Al Wahda.

Μεσολάβησε μόνο ένα μικρό, τέταρτο πέρασμα από τον πάγκο της Α.Ε.Κ. για το τελείωμα της σεζόν 2020-’21, πριν επιστρέψει στα Εμιράτα και την Al Wahda, την οποία καθοδήγησε ως τον Μάρτιο του 2023.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς πέρασε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στην Παραγουάη για να αναλάβει δουλειά στην Cerro Porteno. Αρχικά ως σύμβουλος και λίγο αργότερα ως πρώτος προπονητής.

Την περασμένη σεζόν ο έμπειρος προπονητής επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό του Α.Π.Ο.Ε.Λ., καθοδηγώντας την κυπριακή ομάδα σε 27 αγώνες από τον Οκτώβριο μέχρι τον περασμένο Μάρτιο.

Από σήμερα ο Manolo Jimenez ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Bienvenido Manolo!

* Συνεργάτες του νέου προπονητή της ομάδας μας θα είναι οι Jesus Calderon, Dmytro Chygrynskyi (βοηθοί προπονητή), Pablo Arrans (προπονητής φυσικής κατάστασης) και Jacobo Sanz (προπονητής τερματοφυλάκων)».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Σερβοελληνική συμμαχία επιδιώκει την αναβολή της ψηφοφορίας για το Final 4 με νέα επιστολή

19:52LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκνευρισμένη on air με καλεσμένο - «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι»

19:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Επίσημα νέος προπονητής ο Μανόλο Χιμένεθ – Πέμπτη θητεία στην Ελλάδα, συνεργάτης ο Τσιγκρίνσκι

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη αρχή: Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατέρρευσε στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρώτη γεύση φθινοπώρου στη Μεσόγειο, ζέστη στην Ελλάδα

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της επί 12 χρόνια - «Ζω από τύχη», δηλώνει 28χρονη

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μεγάλη Βρύση Λαμίας: Άμεση επέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, «κόπηκε» το Παγκρήτιο

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Τσιόδρα στο Ευρωκοινοβούλιο: Πρόληψη - προετοιμασία - αλληλεγγύη, οι απαραίτητοι όροι για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας εγκαινίασε το Θεραπευτήριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 50.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο - Ο εμπρησμός και η ανάληψη ευθύνης

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Βρέθηκε λύση για το Κηφισιά - Παναθηναϊκός | Πού και πότε θα γίνει ο αγώνας

19:07LIFESTYLE

Διπλή πρεμιέρα για τη μυθοπλασία του ΑΝΤ1

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες - Η αστυνομία υποψιάζεται πολιτική επίθεση

19:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα διάκριση για τον Χουάντσο - Ambassador του One Team για 2η σερί χρονιά

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Άνθισε η έρημος Ατακάμα και το θέαμα είναι μαγευτικό - Βίντεο

18:55ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Live streaming το δεύτερο φιλικό στη Ρουμανία (βίντεο)

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Πολωνία 91-77: Στα ημιτελικά με ιστορικό Σενγκούν η ομάδα του Αταμάν και… περιμένει Ελλάδα

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Σιν: Πώς ξεκίνησε ο εθισμός του στο αλκοόλ - Το τραύλισμα, οι προσπάθειες απεξάρτησης και η συγγνώμη στους ανθρώπους που πλήγωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Νεπάλ με την «επανάσταση της Γενιάς Ζ»: Χιλιάδες νέοι στους δρόμους κατά της κυβέρνησης - 22 νεκροί - Φωτιά στο Κοινοβούλιο μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη αρχή: Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατέρρευσε στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της επί 12 χρόνια - «Ζω από τύχη», δηλώνει 28χρονη

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Η στιγμή που εκσφενδονίστηκε ο αστυνομικός από τον 20χρονο οδηγό

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Μικρασιατική Καταστροφή: Ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης και οι αποφάσεις του - Οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

19:52LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκνευρισμένη on air με καλεσμένο - «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι»

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Πολωνία 91-77: Στα ημιτελικά με ιστορικό Σενγκούν η ομάδα του Αταμάν και… περιμένει Ελλάδα

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα ανοιχτά της Ικαρίας: Καταγράφηκε ζιφιός πάνω από τη θαλάσσια τάφρο

06:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανασκαφή στην Αίγυπτο: Απεικονίζεται σε άγαλμα η Κλεοπάτρα; - Τι ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο αποκαλύπτει τη μοιραία πορεία του φορτηγού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ