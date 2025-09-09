Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για Ποντένσε ενόψει Champions League - Το αίτημά του στον Μεντιλίμπαρ

Ο Πορτογάλος εξτρέμ αποτέλεσε την τελευταία μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν και ο Ίβηρας άσος περιμένει πώς και πώς να βρεθεί σε αποστολή των «ερυθρόλευκων» προκειμένου να βοηθήσει το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Ντάνιελ Ποντένσε ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα, μια και προερχόταν από ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού από τη Σαουδική Αραβία, ωστόσο, το τριήμερο που οι συμπαίκτες του είχαν ρεπό από τις προπονήσεις, αυτός έμεινε στο Ρέντη και δούλεψε με το τεχνικό τιμ των Νταμπλούχων Ελλάδας για να μπορέσει να είναι έτοιμος.

Έτσι, τη Δευτέρα (08/09) υποβλήθηκε στα απαραίτητα τεστ, για να διαπιστωθεί η κατάστασή του, τα οποία πέρασε σχετικά εύκολα και για τον λόγο αυτό, στη συνέχεια έδωσε κανονικά το «παρών» στην προπόνηση, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μάλιστα, ο Πορτογάλος είχε μία σύντομη συνομιλία με τον Βάσκο προπονητή, όπου του ζήτησε να πάρει μερικά λεπτά συμμετοχής στον αγώνα του Σαββάτου (13/09) με τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ούτως ώστε να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό και να αρχίσει να «βρίσκεται» με τους συμπαίκτες του, με στόχο να είναι ακόμα πιο έτοιμος για την πρεμιέρα των Πειραιωτών στο Champions League κόντρα στην Πάφο.

Παράλληλα, θετικά ήταν τα νέα και για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε αποκομίσει από προηγούμενη προπόνηση και γυμνάστηκε κανονικά, ενώ την Τρίτη (09/09) αναμένεται να ενσωματωθούν και οι διεθνείς, με τελευταίες αφίξεις στον Ολυμπιακό να είναι αυτές των Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεχντί Ταρεμί, το απόγευμα.

Διαβάστε επίσης