Νότιγχαμ Φόρεστ: Συμφωνία με Ποστέκογλου μετά το «διαζύγιο» με Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε από την τεχνική ηγεσία του αγγλικού συλλόγου, που ανήκει στον όμιλο ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη και ο Έλληνας εφοπλιστής ήρθε σε συμφωνία με τον ομογενή κόουτς, που την περσινή σεζόν ήταν στον πάγκο της Τότεναμ, κερδίζοντας το Europa League.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Αγγλία, ο Άγγελος Ποστέκογλου αναμένεται να πιάσει άμεσα δουλειά στους «κόκκινους» και θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Άρσεναλ στο «Emirates».

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και εντός των επόμενων ημερών, ίσως και ωρών, θα ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

? Ange Postecoglou to be confirmed as Nottingham Forest head coach imminently after Nuno Espirito Santo departure. 60yo Australian will lead #NFFC for Saturday’s trip to Arsenal - joined by a number of staff worked with at Tottenham Hotspur @TheAthleticFC https://t.co/zOaGI5pzkO — David Ornstein (@David_Ornstein) September 9, 2025

