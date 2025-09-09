Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία του ομίλου και οι επόμενες αγωνιστικές για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα με 3-0 από την Δανία και η απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ δυσκολεύει.

Απότομη προσγείωση για την Εθνική Ελλάδας, που υπέστη εντός έδρας ήττα από την Δανία με 3-0.

Την ίδια ώρα, η Σκωτία επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας της Λευκορωσίας, κάτι που έριξε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην τρίτη θέση μετά το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής.

Κακό και το γεγονός ότι η Ελλάδα δέχθηκε τρία γκολ, χωρίς να πετύχει κάποιο, αφού ενδεχομένως να παίξει σημαντικό ρόλο σε μία πιθανή ισοβαθμία.

Πλέον η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παίξει τα... ρέστα της στις αρχές του Οκτωβρίου, όπου σε διάστημα τριών ημερών πρώτα θα παίξει εκτός έδρας με την Σκωτία και μετά στην Κοπεγχάγη με την Δανία.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του ομίλου

9/10: Σκωτία - Ελλάδα, Λευκορωσία - Δανία

12/10: Δανία - Ελλάδα, Σκωτία - Λευκορωσία

15/11: Ελλάδα - Σκωτία, Δανία - Λευκορωσία

18/11: Λευκορωσία - Ελλάδα, Σκωτία - Δανία.

Η βαθμολογία στον όμιλο

1. Δανία 3-0 4

2. Σκωτία 2-0 4

3. Ελλάδα 5-4 3

4. Λευκορωσία 1-7 0

* Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου, προκρίνεται στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

** Οι 12 ομάδες που θα κατακτήσουν τις δεύτερες θέσεις των ισάριθμων ομίλων, μαζί με 4 ομάδες από το Nations League, θα σχηματίσουν 4 διαφορετικά μονοπάτια (Final-4), που θα δώσουν τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια για το Μουντιάλ.

*** Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το πρώτο κριτήριο είναι η συνολική διαφορά τερμάτων και το δεύτερο η καλύτερη επίθεση.

