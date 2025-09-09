Ελλάδα – Δανία: Ο σεισμός στην Εύβοια «ταρακούνησε» και τη συνέντευξη Τύπου - Η αντίδραση του Γιοβάνοβιτς

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 9/9), σε περιοχή της νότιας Εύβοιας.

Την ώρα που έγινε ο σεισμός, ο ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε δηλώσεις, μετά την ήττα από τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η αίθουσα τύπου ταρακουνήθηκε, όπως φάνηκε και στο live streaming, φέρνοντας… παύση στα λεγόμενα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Μόλις η σεισμική δόνηση σταμάτησε ο Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε τις αναφορές του στο παιχνίδι της Εθνικής, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Η εικόνα δεν πρεσβεύει την ποιότητά μας, έχουμε τη νοοτροπία να το διορθώσουμε».

Δείτε τη δόνηση στο παρακάτω βίντεο μετά το 26'35''

