Άρης: Στη Θεσσαλονίκη ο Χιμένεθ - Πήγε στην προπόνηση και γνώρισε τους παίκτες

Εντός των επόμενων ημερών, ίσως και ωρών, αναμένεται να ξεκινήσει και επίσημα η… εποχή του Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη. Ο Ισπανός προπονητής θα διαδεχθεί τον Μαρίνο Ουζουνίδη στην τεχνική ηγεσία των «κίτρινων», καθώς έχει ήδη συμφωνήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν μπορεί να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, αφού θα πρέπει να λυθεί και τυπικά το συμβόλαιο του Εβρίτη κόουτς με το «συγκρότημα» της Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια, ο Ισπανός θα αναλάβει και επίσημα το πόστο του.

Πάντως, ο Ίβηρας κόουτς ξεκίνησε ήδη τη… δουλειά, μια και μετά την άφιξή του στην Θεσσαλονίκη, μαζί με τους τέσσερις συνεργάτες του, βρέθηκε στο αθλητικό κέντρο του Άρη στο Ρύσιο, όπου είχε την πρώτη του γνωριμία με τους παίκτες της νέας του ομάδας.

