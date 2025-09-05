Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Λευκορωσία και τα προκριματικά του Μουντιάλ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (05/09).
Πρεμιέρα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάνει το βράδυ της Παρασκευής (05/09) η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία. Η σέντρα θα γίνει στις 21:45 και το ματς θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Alpha.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (05/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
14:10
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)
Moto3 2025
14:30
ΑΝΤ1+
Gran Premio D' Italia, Practice 1
Formula 1
15:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)
Moto2 2025
15:30
Novasports 5HD
ONE Friday Fights
Muay Thai
15:55
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)
MotoGP 2025
18:00
ΑΝΤ1+
Gran Premio D' Italia, Practice 2
Formula 1
21:00
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:45
Novasports Premier League
Δανία – Σκωτία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Extra 1
Μολδαβία – Ισραήλ
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers
Λεπτό προς Λεπτό
21:45
Novasports Start
Μαυροβούνιο – Τσεχία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 6HD
Νήσοι Φερόες – Κροατία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 5HD
Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 4HD
Ελβετία – Κόσοβο
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 3HD
Σλοβενία – Σουηδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 2HD
Ιταλία – Εσθονία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 1HD
Ουκρανία – Γαλλία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
ALPHA
Ελλάδα – Λευκορωσία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
22:00
Eurosport 1
Τζόκοβιτς – Αλκαράθ
Τένις
23:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
01:00
Eurosport 1
Σίνερ – Αλιασίμ
Τένις
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
Novasports 5HD
ONE Fight Night
Διοργάνωση 2025
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ