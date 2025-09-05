Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Λευκορωσία και τα προκριματικά του Μουντιάλ

Επιστρέφει στη δράση η εθνική ομάδα

Πρεμιέρα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάνει το βράδυ της Παρασκευής (05/09) η Εθνική Ελλάδας , η οποία αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία . Η σέντρα θα γίνει στις 21:45 και το ματς θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Alpha .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας