Ελλάδα - Λευκορωσία: Ξεκινά το ταξίδι επιστροφής σε Μουντιάλ για την Εθνική - Η ώρα και το κανάλι

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λευκορωσία, στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ελλάδα - Λευκορωσία: Ξεκινά το ταξίδι επιστροφής σε Μουντιάλ για την Εθνική - Η ώρα και το κανάλι
Στη «μάχη» της πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ρίχνεται η Εθνική Ελλάδας, που αρχίζει την προσπάθειά της στον 3ο όμιλο με δύο εντός έδρας παιχνίδια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται σήμερα (5/9, 21:45) τη Λευκορωσία και θα επιδιώξει να μπει με το... δεξί στα προκριματικά του Μουντιάλ, παίρνοντας, παράλληλα, «ώθηση» ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης της προσεχούς Δευτέρας (8/9, 21:45) με τη Δανία, η οποία μετείχε τον Μάρτιο στα προημιτελικά του Nations League, αλλά αποκλείστηκε από τη -μετέπειτα κάτοχο του τροπαίου- Πορτογαλία.

Τα εισιτήρια πρόκρισης στο Μουντιάλ

Είναι ένας προκριματικός όμιλος που χαρίζει ελπίδες για το όνειρο της επιστροφής σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από αυτό του 2014!

Απόντος ενός μεγάλου και ξεκάθαρου φαβορί, η Εθνική Ελλάδας θα κυνηγήσει την πρώτη θέση απέναντι σε Δανία, Σκωτία και Λευκορωσία, με στόχο το απευθείας εισιτήριο για τα γήπεδα των ΗΠΑ και την παρουσία στο Μουντιάλ του 2026.

Οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση των ομίλων θα δώσουν playoffs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ.

Στα playoffs οι ομάδες θα μοιραστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας.

Οι 12 δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ θα μοιραστούν στα πρώτα τρία γκρουπ, ανάλογα με την κατάταξή τους στο FIFA Ranking τον Νοέμβριο του 2025.

Οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν μέσω του Nations League θα μπουν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα μονοπάτια και ύστερα από δύο μονούς αγώνες σε στυλ Final Four θα αναδειχθούν οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη.

Οι ημερομηνίες των αγώνων της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου:

05/09/25 21:45 Ελλάδα – Λευκορωσία
08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία
09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα
12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα
15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία
18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

Το πρόγραμμα της 1ης και της 2ης αγωνιστικής στον 3ο όμιλο:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 5 Σεπτεμβρίου 2025

Ελλάδα - Λευκορωσία 21:45

Δανία - Σκωτία 21:45

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 8 Σεπτεμβρίου 2025

Λευκορωσία - Σκωτία 21:45

Ελλάδα - Δανία 21:45

