Γιοβάνοβιτς: «Θέλουμε να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση – Πρόκληση το επόμενο τρίμηνο»

Οι δηλώσεις του Ομοσπονδιακού τεχνικού ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Γιοβάνοβιτς: «Θέλουμε να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση – Πρόκληση το επόμενο τρίμηνο»
Η Ελλάδα μέσα στις επόμενες μέρες, αντιμετωπίζει την Λευκορωσία και τη Δανία. Στα πρώτα της ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν αρχίσει η διαδικασία των προκριματικών για την Ελλάδα, μίλησε για τη θέληση που έχουν οι πάντες να προκριθούν σε μεγάλη διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Είναι ευχαρίστηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Είναι μία πολύ καλή παρέα. Πάντα ο Σεπτέμβριος έχει ερωτηματικά επειδή είναι αρχή της σεζόν. Σαν προπονητής της Εθνικής έχω τη δική μου έννοια. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχεις να ασχοληθείς. Πάντα στον εκάστοτε προπονητή βάζουν προβληματισμούς. Πραγματικά είναι ένα καλό γκρουπ που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. Μόνο και μόνο με τις απαντήσεις του Τάσου και τη φιλοσοφία του καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια. Εάν υπάρχουν μικροθέματα θα τα ξεπεράσουμε

H Λευκορωσία είναι μία ομάδα που στην τελευταία διοργάνωση ήταν στο 3ο γκρουπ. Δύσκολα κερδίζει αλλά και δύσκολα χάνει. Όσον αφορά στον βαθμό ετοιμότητας περιμένω ένα δύσκολο και ενδιαφέρον παιχνίδι. Πάντα με έναν σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο και με μία σοβαρότητα

Έχω ευχάριστους πονοκεφάλους. Ευχάριστους. Δεν μπορώ να εκφράσω κανένα παράπονο για τις προπονήσεις και το επίπεδο των συζητήσεων που κάνουμε με τους παίκτες. Το να εκπροσωπείς μία χώρα πάντα είναι ένα θέμα. Ξεκινάει ένας πονοκέφαλος γιατί κάνουν το καλύτερο όλους τους.

Καταλαβαίνω σαν προπονητής ότι δεν είναι εύκολο όταν έρχεσαι με τέτοια διάθεση και δεν είσαι στην επιλογή θα υπάρχει στεναχώρια. Είναι φυσιολογικό. Είναι παιδιά που πραγματικά έρχονται εδώ με μεγάλη διάθεση και θέλουν να πετύχουν. Όποιος έπρεπε να ηγηθεί της προσπάθειας το έκανε και φαινόταν αυτό.

Δεν μπορώ να πω ότι έχουν αλλάξει πολλά. Έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις που έχουμε και έχει ο κόσμος. Η παρουσία μας στα προηγούμενα παιχνίδια, ότι θα είμαστε σε ελίτ γκρουπ, οι φίλαθλοι που ανταποκρίθηκαν πολύ καλά. Έχει αλλάξει ως προς τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει ως ομάδα. Να καταλάβουμε τις προσδοκίες που υπάρχουν και να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτά. Έχουμε αρκετά παιδιά, νέα σε ηλικία και είναι ένα καλό γκρουπ. Είμαστε σε ένα καλό σημείο και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι.

Σαν ομάδα δουλεύουμε με πολύ φυσιολογικό τρόπο. Όλοι θέλουμε να πάμε σε μία πολύ μεγάλη διοργάνωση. Για μένα είχε πάντα σημασία το να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους. Σίγουρα είναι μία μεγάλη πρόκληση το τρίμηνο που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία. Όταν έχεις καλά αποτελέσματα οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες. Είναι κάποια πράγματα που είναι φυσιολογικά. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η σταθερότητα. Όλοι το θέλουν αλλά είναι το πως. Να είμαστε σοβαροί, προσγειωμένοι και πειθαρχημένοι. Στο τέλος όσοι αποδειχθούν καλύτεροι θα περάσουν και θέλουμε να περάσουμε σε αυτούς. Το τουρνουά είναι σε 3 μήνες. Οι λεπτομέρειες θα είναι αυτές που μπορεί να δρομολογήσουν την πορεία μας».

Μπακασέτας: «Έχουμε μπροστά μας τεράστια πρόκληση»

Τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής εκπροσώπησε ο αρχηγός, Τάσος Μπακασέτας. Ο έμπειρος άσος είπε:

Για την απουσία της Εθνικής από μεγάλες διοργανώσεις: «Για να είμαι ειλικρινής… Σίγουρα υπάρχει άγχος όταν αγωνίζεσαι για την Εθνική. Είναι δημιουργικό άγχος, συνοδεύεται από μεγάλο κίνητρο. Θέλουμε πολύ να προκριθούμε στο Μουντιάλ. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία συμμετοχή της Εθνικής σε μεγάλη διοργάνωση».

Για το τι έχει πλέον η Εθνική: «Δεν θέλω να ψάξω για δικαιολογίες, ότι έλειπε κάτι. Υπήρχε εμπειρία και ταλέντο. Το θετικό τώρα είναι ότι έχουν αναδειχθεί πολλοί νέοι παίκτες. Σίγουρα σημαντικός είναι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σκοράρουμε πιο εύκολα, κάτι που είναι ευχάριστο τόσο για τους παίκτες όσο και για τον κόσμο. Στόχος μας είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Για το πλάνο της ομάδας: «Πρέπει να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή, ο οποίος γνωρίζει τι χρειάζεται. Να είμαστε πιο αποδοτικοί. Θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, ώστε αυτά τα παιχνίδια να κλείσουν με θετικό πρόσημο».

Για την κλήρωση: «Ήταν καλή κλήρωση για εμάς, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Δεν υπάρχουν φαβορί σε τέτοιες διοργανώσεις. Τη διαφορά την κάνουν η θέληση, η συγκέντρωση, όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Πρέπει να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από το ματς με τη Λευκορωσία».

Για τους στόχους στους αγώνες: «Με έξι βαθμούς θα είμαστε ευχαριστημένοι. Προς το παρόν έχουμε μπροστά μας το ματς της Παρασκευής. Τα υπόλοιπα είναι θεωρίες».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευλογημένοι που ο κόσμος είναι κοντά μας. Είναι έξτρα ώθηση και δύναμη. Έχουμε μπροστά μας μία τεράστια πρόκληση. Ο κόσμος βλέπει πόσο έτοιμοι και παθιασμένοι είμαστε, και θέλουμε να του το ανταποδώσουμε».

