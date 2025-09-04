Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ αναλαμβάνει την τεχνική του ηγεσία

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Άρη, με τους «κίτρινους» να μην μένουν για καιρό χωρίς προπονητή. Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ. Ο Ισπανός που έχει δουλέψει για αρκετό καιρό στην ΑΕΚ, θα αναλάβει τα ηνία των «κίτρινων».

Η σχετική ενημέρωση ήρθε από την ΠΑΕ Άρης, με τον Χιμένεθ να αναμένεται την Παρασκευή (5/9) στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της συμφωνίας με τις υπογραφές συμβολαίου.

Ο Ρέγιες επέλεξε τον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ για τη θέση του προπονητή στον Άρη. Την ίδια ώρα ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν έχει ακόμη υπογράψει το τέλος της συνεργασίας του και μέχρι να συμβεί αυτό βρίσκεται σε άδεια.