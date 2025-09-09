Super League: Βρέθηκε λύση για το Κηφισιά - Παναθηναϊκός | Πού και πότε θα γίνει ο αγώνας

Η Super League όρισε κι επίσημα το ματς της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό.

Newsbomb

Super League: Βρέθηκε λύση για το Κηφισιά - Παναθηναϊκός | Πού και πότε θα γίνει ο αγώνας
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βρέθηκε η λύση στο πρόβλημα που είχε προκύψει για την έδρα του αγώνα της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση του ΔΣ της Super League, ο αγώνας θα διεξαχθεί τελικά στο Πανθεσσαλικό και όχι στο AEL FC Arena, μετά από αντιπρόταση του τριφυλλιού που δεν συναινούσε να γίνει ο αγώνας στη Λάρισα.

Η αναμέτρηση ορίστηκε για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 18:00.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Σερβοελληνική συμμαχία επιδιώκει την αναβολή της ψηφοφορίας για το Final 4 με νέα επιστολή

19:52LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκνευρισμένη on air με καλεσμένο - «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι»

19:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Επίσημα νέος προπονητής ο Μανόλο Χιμένεθ – Πέμπτη θητεία στην Ελλάδα, συνεργάτης ο Τσιγκρίνσκι

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη αρχή: Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατέρρευσε στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρώτη γεύση φθινοπώρου στη Μεσόγειο, ζέστη στην Ελλάδα

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της επί 12 χρόνια - «Ζω από τύχη», δηλώνει 28χρονη

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μεγάλη Βρύση Λαμίας: Άμεση επέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, «κόπηκε» το Παγκρήτιο

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Τσιόδρα στο Ευρωκοινοβούλιο: Πρόληψη - προετοιμασία - αλληλεγγύη, οι απαραίτητοι όροι για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας εγκαινίασε το Θεραπευτήριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 50.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο - Ο εμπρησμός και η ανάληψη ευθύνης

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Βρέθηκε λύση για το Κηφισιά - Παναθηναϊκός | Πού και πότε θα γίνει ο αγώνας

19:07LIFESTYLE

Διπλή πρεμιέρα για τη μυθοπλασία του ΑΝΤ1

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες - Η αστυνομία υποψιάζεται πολιτική επίθεση

19:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα διάκριση για τον Χουάντσο - Ambassador του One Team για 2η σερί χρονιά

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Άνθισε η έρημος Ατακάμα και το θέαμα είναι μαγευτικό - Βίντεο

18:55ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Live streaming το δεύτερο φιλικό στη Ρουμανία (βίντεο)

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Πολωνία 91-77: Στα ημιτελικά με ιστορικό Σενγκούν η ομάδα του Αταμάν και… περιμένει Ελλάδα

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Σιν: Πώς ξεκίνησε ο εθισμός του στο αλκοόλ - Το τραύλισμα, οι προσπάθειες απεξάρτησης και η συγγνώμη στους ανθρώπους που πλήγωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Νεπάλ με την «επανάσταση της Γενιάς Ζ»: Χιλιάδες νέοι στους δρόμους κατά της κυβέρνησης - 22 νεκροί - Φωτιά στο Κοινοβούλιο μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη αρχή: Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατέρρευσε στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της επί 12 χρόνια - «Ζω από τύχη», δηλώνει 28χρονη

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Η στιγμή που εκσφενδονίστηκε ο αστυνομικός από τον 20χρονο οδηγό

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Μικρασιατική Καταστροφή: Ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης και οι αποφάσεις του - Οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

19:52LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκνευρισμένη on air με καλεσμένο - «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι»

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Πολωνία 91-77: Στα ημιτελικά με ιστορικό Σενγκούν η ομάδα του Αταμάν και… περιμένει Ελλάδα

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα ανοιχτά της Ικαρίας: Καταγράφηκε ζιφιός πάνω από τη θαλάσσια τάφρο

06:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανασκαφή στην Αίγυπτο: Απεικονίζεται σε άγαλμα η Κλεοπάτρα; - Τι ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο αποκαλύπτει τη μοιραία πορεία του φορτηγού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ