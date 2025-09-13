Super League, Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός: Για το απόλυτο και τον πρώτο βαθμό

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» του Φαλήρου ξεκινά και πάλι η δράση στη Super League, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό.

Ολυμπιακός
Το 3Χ3 θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός
Η διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων ολοκληρώνεται το Σάββατο (13/09) καθώς το απόγευμα έχει οριστεί η επανέναρξη της δράσης στην πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία.

Πρώτη αναμέτρηση του προγράμματος της 3ης αγωνιστικής είναι αυτή κόντρα στον Ολυμπιακό και τον Πανσερραϊκό στο Φάληρο. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τις νίκες τους επί Αστέρα AKTOR και Βόλο θέλουν να κάνουν το 3Χ3, ενώ οι Σερραίοι αναζητούν τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Εκτός Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ

Ο Βάσκος τεχνικός κάνει τα σχέδιά του για την αναμέτρηση με τα «Λιοντάρια» χωρίς να μπορεί να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν. Ακόμα, εκτός αποστολής έμεινε και ο Ροντινέι, όπως και οι Νίκος Μπότης, Ρούμπεν Βέζο, Αργύρης Λιατσικούρας και Σταύρος Πνευμονίδης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρεμί.

Με πολλά προβλήματα

Πολλούς λόγους για να «πονοκεφαλιάζει» έχει ο Κριστιάνο Μπάτσι στους Σερραίους. Οι Γκαλβάν, Αρμουγκόμ, Ουαγκέ, Μάρας και Μπατίστ Λεό έχουν μείνει εκτός πλάνων λόγω διάφορων προβλημάτων.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνεϊ, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Σαλβάνος, Σαββίδης.

