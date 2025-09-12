Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρεμί, εκτός Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ με Σέρρες - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή

Ο Πορτογάλος εξτρέμ είναι στην αποστολή των Πειραιωτών για τον αγώνα με τους Σερραίους

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, μετά τη διακοπή για τις… ανάγκες των εθνικών ομάδων. Το απόγευμα του Σαββάτου (13/09) στις 18:00 οι Πειραιώτες υποδέχονται τα «Λιοντάρια» των Σερρών.

Το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέρχεται από δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Super League και θέλει να κάνει το 3Χ3 πριν από την πρεμιέρα στην League Phase του Champions League απέναντι στην Πάφο.

Ο Βάσκος τεχνικός κάνει τα σχέδιά του για την αναμέτρηση με τους Σερραίους χωρίς να μπορεί να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν.

Ακόμα, εκτός αποστολής έμεινε και ο Ροντινέι, όπως και οι Νίκος Μπότης, Ρούμπεν Βέζο, Αργύρης Λιατσικούρας και Σταύρος Πνευμονίδης.

Αντίθετα, στην αποστολή της ομάδας μετέχουν οι Ντάνιελ Ποντένσε, Μεχντί Ταρεμί αλλά και Γκουστάβο Μάντσα, οι οποίοι αποτέλεσαν τα μεταγραφικά αποκτήματα των τελευταίων ημερών.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού είναι οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρεμί.

