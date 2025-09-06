Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επίσημη αντίδραση της Μπεσίκτας για τον Γιαζίτσι

Άμεση ήταν η αντίδραση της Μπεσίκτας στα σενάρια απόκτησης του Γιουσούφ Γιαζίτσι από τον Ολυμπιακό.

Γιουσούφ Γιαζίτσι
Τα δεδομένα με τον Τούρκο διεθνή
Ο Τούρκος διεθνής μεσοεπιθετικός προέρχεται από πολύμηνη απουσία λόγω σοβαρού τραυματισμού και στις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού έχει πάρει λεπτά συμμετοχής, ερχόμενος από τον πάγκο.

Μάλιστα, ήδη ο 28χρονος μετράει ένα γκολ στο πρωτάθλημα της Super League, μια και σκόραρε στην πρεμιέρα κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Ωστόσο, ο πρώην άσος της Λιλ δεν κατάφερε να βρεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη League Phase του Champions League.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονη φημολογία, κυρίως στην Τουρκία, αναφορικά με το μέλλον του. Το Σάββατο (06/09) δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Μπεσίκτας να τον αποκτήσει.

Όμως, η διοίκηση των «Αετών» της Κωνσταντινούπολης αντέδρασε άμεσα και διέψευσε, με επίσημη ανακοίνωση, τα σενάρια περί πρότασης αγοράς του παίκτη προς τον Ολυμπιακό.

