Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στη League Phase - Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

Το μεσημέρι της Τρίτης (03/09) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο από φέτος θα ακολουθεί τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μετά την κλήρωση προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα ζευγάρια, αλλά αυτό που ξεχωρίζει είναι φυσικό το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης – ΠΑΟΚ, το οποίο θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα θα γίνει και το ΠΑΟΚ – Άρης για τη Super League.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase

1η αγωνιστική (16-18 Σεπτεμβρίου)

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη – Βόλος

Κηφισιά – Αστέρας AKTOR

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Μαρκό – ΑΕΛ

ΟΦΗ – Καβάλα

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

Παναιτωλικός – Άρης

Αιγάλεω – ΑΕΚ

2η αγωνιστική (23-25 Σεπτεμβρίου)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός

ΑΕΛ – Λεβαδειακός

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

Athens Kallithea – ΟΦΗ

Άρης – Μαρκό

Βόλος – Ατρόμητος

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

3η αγωνιστική (28-30 Οκτωβρίου)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη – ΑΕΚ

Κηφισιά – Athens Kallithea

Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Ηρακλής

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

4η αγωνιστική (2-4 Δεκεμβρίου)

ΑΕΚ – ΟΦΗ

ΑΕΛ – Ατρόμητος

Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη

Athens Kallithea – Καβάλα

Άρης – ΠΑΟΚ

Βόλος – Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

Μαρκό – Λεβαδειακός

Ηρακλής – Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

5η αγωνιστική (16-18 Δεκεμβρίου)

Καβάλα – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Ηρακλής

ΠΑΟΚ – Μαρκό

Το σύστημα διεξαγωγής

Στη League Phase κάθε σύλλογος θα δώσει 4 αναμετρήσεις, δύο εντός έδρας και δύο εκτός έδρας με τους τέσσερις αντιπάλους να προέρχονται από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι βαθμοί θα υπολογίζονται σε ενιαίο πίνακα, όπως γίνεται και στα Κύπελλα Ευρώπης, από την περσινή σεζόν.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις θα πάρουν απ’ ευθείας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Αυτές που θα βρεθούν από την 5η έως την 12η θέση θα δώσουν μονούς αγώνες play offs με τις ομάδες που τερμάτισαν πιο ψηλά στην ενιαία βαθμολογία να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:

1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο

4o ζευγάρι: 8ος με 9ο

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των play offs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο). 2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο). 3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο). 4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Ημιτελικοί

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου

προημιτελικού.

ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού. 2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης έχει και φέτος η CosmoteTV.

