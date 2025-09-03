Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στη League Phase - Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

Κύπελλο Ελλάδας: Οι αντίπαλοι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ - Το πρόγραμμα της Leaguε Phase

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας, όπως προέκυψε μετά την ηλεκτρινική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (03/09).

Newsbomb

Άρης - ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας;
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η νέα εποχή στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεκίνησε!

Το μεσημέρι της Τρίτης (03/09) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο από φέτος θα ακολουθεί τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μετά την κλήρωση προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα ζευγάρια, αλλά αυτό που ξεχωρίζει είναι φυσικό το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης – ΠΑΟΚ, το οποίο θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα θα γίνει και το ΠΑΟΚ – Άρης για τη Super League.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase

1η αγωνιστική (16-18 Σεπτεμβρίου)

  • Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου
  • Ηλιούπολη – Βόλος
  • Κηφισιά – Αστέρας AKTOR
  • Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
  • Μαρκό – ΑΕΛ
  • ΟΦΗ – Καβάλα
  • Παναθηναϊκός – Athens Kallithea
  • Παναιτωλικός – Άρης
  • Αιγάλεω – ΑΕΚ

2η αγωνιστική (23-25 Σεπτεμβρίου)

  • ΑΕΚ – Παναιτωλικός
  • ΑΕΛ – Λεβαδειακός
  • Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
  • Athens Kallithea – ΟΦΗ
  • Άρης – Μαρκό
  • Βόλος – Ατρόμητος
  • Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

3η αγωνιστική (28-30 Οκτωβρίου)

  • Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
  • Ηλιούπολη – ΑΕΚ
  • Κηφισιά – Athens Kallithea
  • Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR
  • Ολυμπιακός – Βόλος
  • ΟΦΗ – Ηρακλής
  • Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

4η αγωνιστική (2-4 Δεκεμβρίου)

  • ΑΕΚ – ΟΦΗ
  • ΑΕΛ – Ατρόμητος
  • Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη
  • Athens Kallithea – Καβάλα
  • Άρης – ΠΑΟΚ
  • Βόλος – Αιγάλεω
  • Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός
  • Μαρκό – Λεβαδειακός
  • Ηρακλής – Παναιτωλικός
  • Παναθηναϊκός – Κηφισιά

5η αγωνιστική (16-18 Δεκεμβρίου)

  • Καβάλα – Παναθηναϊκός
  • Ολυμπιακός – Ηρακλής
  • ΠΑΟΚ – Μαρκό

Το σύστημα διεξαγωγής

Στη League Phase κάθε σύλλογος θα δώσει 4 αναμετρήσεις, δύο εντός έδρας και δύο εκτός έδρας με τους τέσσερις αντιπάλους να προέρχονται από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι βαθμοί θα υπολογίζονται σε ενιαίο πίνακα, όπως γίνεται και στα Κύπελλα Ευρώπης, από την περσινή σεζόν.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις θα πάρουν απ’ ευθείας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Αυτές που θα βρεθούν από την έως την 12η θέση θα δώσουν μονούς αγώνες play offs με τις ομάδες που τερμάτισαν πιο ψηλά στην ενιαία βαθμολογία να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:

  • 1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο
  • 2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο
  • 3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο
  • 4o ζευγάρι: 8ος με 9ο

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των play offs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

  • 1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).
  • 2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).
  • 3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).
  • 4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Ημιτελικοί

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

  • 1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου
    προημιτελικού.
  • 2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης έχει και φέτος η CosmoteTV.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:51ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου στον Πειραιά: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει

13:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα «κολλητά» ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ κι οι ιδιαιτερότητες του προγράμματος

13:45ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Παγκόσμιος Νότος ενώνεται καθώς δύει η «Συλλογική Δύση»

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες - Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση στο σημείο

13:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων: Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας

13:32ΑΠΟΨΕΙΣ

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί μονόδρομο για τις ΜμΕ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Έκαψε ζωντανή τη γυναίκα του επειδή ήταν «πολύ μελαχρινή»

13:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Telluride: Η υποδοχή του κοινού στη «Βουγονία» του Λάνθιμου ήταν ενθουσιώδης

13:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Χρηματοδότηση 681.551 ευρώ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός φυσητήρας εκβράστηκε νεκρός στη Σάμο - Δείτε εικόνες

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω» - Ο διάλογος Καμμένου με τη μαφία της Κρήτης

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Ο Έλληνας αλιέας που δέχτηκε πυροβολισμούς από Τούρκους περιγράφει στο Newsbomb τις δραματικές στιγμές

13:01ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΤΖΟΚΕΡ: Σε κατάστημα ΟΠΑΠ στις Αχαρνές το «χρυσό» δελτίο που κερδίζει 2.000.000 ευρώ

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη «πεθαίνει»: Οι δημογραφικές πιέσεις και το οικονομικό χάος που προκαλούν στη «γηραιά ήπειρο»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη Σκοτεινή Ύλη: Νέα θεωρία υποστηρίζει ότι το σύμπαν είναι 27 δισεκατομμυρίων ετών

12:55ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η COSMOTE TELEKOM επεκτείνει τη συνεργασία της με την Globalstar στο Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών «ΝΕΜΕΑ»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «baby mukbang» και γιατί προκαλεί «φρενίτιδα» στο TikTok - H nomnomtiana από την Κίνα

12:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Συναυλία με Νίκο Πορτοκάλογλου και Γιάννη Κότσιρα - Είσοδος ελεύθερη

12:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στη League Phase - Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

12:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση: Εγκαταλείπει το καλώδιο η Κύπρος – «Μη βιώσιμο» λέει ο υπουργός Οικονομικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Έκαψε ζωντανή τη γυναίκα του επειδή ήταν «πολύ μελαχρινή»

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

12:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Κρήτη: Προσπάθησε να πατήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο για να γλιτώσει τη σύλληψη – Το τέλος της «Οικογένειας των ναρκωτικών »

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός φυσητήρας εκβράστηκε νεκρός στη Σάμο - Δείτε εικόνες

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

08:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο παρκαδόρος που ήθελε να το παίξει... βαρόνος των Χανίων: Έστησε καρτέλ ναρκωτικών σε κεντρικό πάρκινγκ, «ξέπλενε» λεφτά με POS και… φοβόταν τη μαμά του!

12:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στη League Phase - Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω» - Ο διάλογος Καμμένου με τη μαφία της Κρήτης

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τα νέα όπλα της Κίνας που ανησυχούν τη Δύση: Υποβρύχιες τορπίλες, υπερύσγχρονοι πύραυλοι και... ΑΙ

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νέα τροπή με 48χρονη αγνοούμενη - Φέρεται να είναι σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών - Τι καταγγέλλει ο σύζυγός της

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εντόπισε ξυλόλιο το Γενικό Χημείο του Κράτους σε 12 δείγματα - Πώς δικαιολογεί την ύπαρξή του

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Ο Έλληνας αλιέας που δέχτηκε πυροβολισμούς από Τούρκους περιγράφει στο Newsbomb τις δραματικές στιγμές

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τα Labubu, (ξανα)ήρθαν τα... Monchhichi: Τα κουκλάκια από τα 70's που πουλάνε σαν τρελά

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε γιατρό έπειτα από καταγγελία για βιασμό 18χρονης

12:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το ChatGPT αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ