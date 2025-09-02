Super League - Λανουά: Ο άγνωστος κανονισμός που δεν τιμωρήθηκε στο Βόλος - Ολυμπιακός

Σε τρεις φάσεις στάθηκε ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, για τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Οι δύο είναι από τον αγώνα ΠΑΟΚ – Ατρόμητος και συγκεκριμένα οι δύο φάσεις που ο Μακανά Μπάκου δέχθηκε κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε.

Ο αρχιδιαιτητής τόνισε πως έχει γίνει λάθος και στις δύο φάσεις, καθώς στην πρώτη έπρεπε ο ποδοσφαιριστής των Περιστεριωτών να αποβληθεί με κόκκινη και στη δεύτερη δεν έπρεπε να δεχθεί κίτρινη.

Παράλληλα με αφορμή μια φάση στο Βόλος – Ολυμπιακός στάθηκε σε έναν κανονισμό που ελάχιστοι γνωρίζουν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Στεφάν Λανουά:

Για την πρώτη κίτρινη στον Μπάκου: “Σε αυτή τη φάση ο επιτιθέμενος προσπαθεί να παίξει τη μπάλα κάνοντας τάκλιν με το δεξί του πόδι επεκτειμένο και κάνει σοβαρό φάουλ βρίσκονται με τις τάπες το γόνατο του τερματοφύλακα.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον διαιτητή και στο VAR να προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών με τον σωστό πειθαρχικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ”.

Για τη δεύτερη κίτρινη στον Μπάκου: “Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Ατρόμητου διεκδικεί την μπάλα με απρόσεκτο τρόπο. Δεν υπάρχει πάτημα στο πόδι οπότε δεν υπάρχει λόγος να δοθεί δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη. Ο διαιτητής παρασύρθηκε από τη συμπεριφορά του παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος υπερέβαλε κατά την επαφή. Δυστυχώς το VAR δεν μπορεί να παρέμβει για να διορθώσει μια λανθασμένη κίτρινη κάρτα”.

Για τη συμπεριφορά του τείχους του Βόλου στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιαζίτσι: “Εδώ ο παίκτης χρησιμοποιεί μια τακτική όπου στηριζόμενος σε συμπαίκτες του ανεβαίνει ψηλότερα στον αέρα για να κερδίσει πλεονέκτημα. Εδώ περιμένουμε έμμεσο φάουλ για την επιτιθέμενη ομάδα και κίτρινη για τον παίκτη που ακολούθησε αυτή την τακτική”.