ΑΕΚ: «Αποχαιρετήσαμε ένα δικό μας παιδί» - Το συγκινητικό μήνυμα για τον 18χρονο Νίκο

Ο νεαρός κατέρρευσε σε πάρκο του Βόλου, όπου βρισκόταν με την παρέα του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών έχασε τη μάχη.

Ο 18χρονος Νίκος υπέστη ρήξη ανευρύσματος και εγκεφαλική αιμορραγία και την Τρίτη (02/09) πραγματοποιήθηκε η κηδεία του, όπου ράγισαν καρδιάς. Ο νεαρός ήταν φίλος της ΑΕΚ και μέλος της Original και στην εξόδιο ακολουθία του βρέθηκαν οπαδοί της αγαπημένης του ομάδας από τον Βόλο και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με μήνυμα της στα social media αποχαιρέτησε τον Νίκο Παλάσκα, αναφέροντας:

«Αποχαιρετήσαμε χθες τον Νίκο Παλάσκα, ένα δικό μας παιδί, που έφυγε νωρίς από κοντά μας. Οι σύντροφοί του στην «κιτρινόμαυρη» κερκίδα ήταν εκεί για το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο, μαζί τους και η ψυχή όλης της ΑΕΚ, που ο Νίκος με τόσο πάθος αγάπησε. Η σημαία της ομάδας μας τον συντρόφευσε στο τελευταίο του ταξίδι. Η σκέψη όλης της οικογένειας της ΑΕΚ είναι στους δικούς του ανθρώπους. Κουράγιο και δύναμη... Αντίο Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε, θα είσαι πάντα εδώ, στην θέση σου στο Σπίτι μας...»