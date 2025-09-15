Οριστικό: Τέλος ο Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό
Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ρουί Βιτόρια.
Το ρεπορτάζ που ήθελε τον Ρουί Βιτόρια να αποτελεί άμεσα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, επιβεβαιώθηκε μέχρι... κεραίας.
Η «πράσινη» ΠΑΕ με μια λιτή ανακοίνωσή της γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο τεχνικό.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».
