Οριστικό: Τέλος ο Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

Το ρεπορτάζ που ήθελε τον Ρουί Βιτόρια να αποτελεί άμεσα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, επιβεβαιώθηκε μέχρι... κεραίας.

Η «πράσινη» ΠΑΕ με μια λιτή ανακοίνωσή της γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».